AOK-Daten: Unfälle das höchste Gesundheitsrisiko für Kinder im Rems-Murr-Kreis

Unfälle sind das größte Gesundheitsrisiko für Kinder – und Verletzungen sind der häufigste Grund für eine Aufnahme in ein Krankenhaus. Laut den Daten der AOK zu den versicherten Kindern bis zwölf Jahren im Rems-Murr-Kreis war im Jahr 2020 rund jedes fünfte Kind (21,5 Prozent) wegen einer Verletzung in ambulanter oder stationärer Behandlung. Betrachtet wurden dabei Verletzungen im weiteren Sinne, also auch Verbrennungen, Verätzungen und Vergiftungen.

Lockdown-Effekt: Deutlich weniger Unfälle im Jahr 2020

In den letzten Jahren ist die Zahl der Verletzungen allerdings zurückgegangen – im Mittel um fünf Prozent pro Jahr. Einen besonders hohen Anteil an dieser Entwicklung hat das Corona-Jahr 2020 mit den Beschränkungen im Alltag: Während im Jahr 2019 im Kreis noch 4472 Kinder wegen einer Verletzung in ärztlicher Behandlung waren, sank diese Zahl 2020 auf 4165. (Näheres zu Lockdown-Effekten auch hier.)

In die Statistik gehen nur Kinder ein, die sich tatsächlich in ärztlicher Behandlung befanden, was bei leichteren Verletzungen meist unterbleibt. Laut den Daten sind Jungen etwas öfter betroffen als Mädchen. Eine leichte Häufung tritt zudem bei den Ein- bis Vierjährigen auf.

„Verletzungen sind für Kinder die häufigste Todesursache und die Hauptursache für eine Behinderung in Europa“, sagt Dr. Hans-Peter Zipp, Kinder- und Jugendarzt bei der AOK Baden-Württemberg. Nach epidemiologischen Studien sind Säuglinge und kleine Kinder am stärksten gefährdet und schutzbedürftig. Zu den vier häufigsten Todesursachen im Kleinkindalter zählen Ersticken, Ertrinken – insbesondere in der Badewanne –, Stürze und Verbrennungen sowie Rauchvergiftungen. Die häufigsten Ursachen für Unfallverletzungen ab dem Grundschulalter sind Straßenverkehrs- und ab zehn Jahren speziell Fahrradunfälle.

Vom Wickeltisch-Sturz zum Verkehrsunfall

„Die Neugier von kleinen Kindern kann sehr ausgeprägt sein: Alles muss entdeckt, erkundet und ausprobiert werden. Vor dem Hintergrund des noch nicht voll ausgebildeten Gefahrenbewusstseins, einer unsicheren Umgebung oder mangelnder Aufsicht kommt es häufig zu Verletzungen im Alltag“, so Dr. Zipp.

Die Unfallrisiken sind im Kindes- und Jugendalter altersabhängig unterschiedlich: