Appell von TransnetBW: Am Samstag (11.3.) bitte Strom sparen

Und wieder ruft TransnetBW die Menschen in Baden-Württemberg auf, Strom zu sparen. Kritisch wird es mit der Stromversorgung laut der App "StromGedacht" von Transnet am frühen Morgen von sechs Uhr an. Hintergrund ist nicht ein Strommangel im eigentlichen Sinn, sondern die Kapazität des Stromnetzes. Diese reicht bei einem drohenden Netzengpass nicht aus, um überschüssigen Windstrom nach Baden-Württemberg zu leiten. Verbraucher könen aber unbesorgt sein: Es bestehe keine Gefahr von Stromabschaltungen.

Stromverbrauch vorziehen

Durchs Stromsparen am Samstag soll der Bedarf an konventionell erzeugter Energie gesenkt werden. Durch die App rät Transnet, planbaren Stromverbrauch vorzuverlegen. Wer mitmachen will, wirft die Waschmaschine also sofort an, statt sie auf Samstagmorgen vorzuprogrammieren. Nach etwa anderthalb Stunden stabilisiert sich die Lage auch schon wieder. Tipp der Redaktion: am Wochende, wenn möglich, einfach liegen blieben.