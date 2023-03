Arbeiten auf der B14 sorgen für Stau: Wird auch am Montag (27.03.) gebaggert?

Die Autos stehen Schlange auf der B14, beide Fahrtrichtungen sind betroffen. Am frühen Freitagvormittag, 24. März, lag das Ungemach so etwa zwischen Korb und Schwaikheim. Doch es wandert ein bisschen. Der Grund fürs Ganze: Monsterbagger sind am Werk. Sie beißen das Gebüsch aus dem Streifen zwischen den Mittelleitplanken. Warum eigentlich? Muss das sein?

Mittelleitplanken auf der B14 werden umgerüstet

Ja, sagt das Landratsamt. Denn auf der B14 sollen die „mittleren Fahrzeugrückhaltesysteme“ – die Schutz- oder Mittelleitplanken also – umgerüstet beziehungsweise erneuert werden. Damit das geschehen kann, muss das Gebüsch raus. Und deshalb schlagen jetzt riesige Bagger ihre monströsen Zähne bis tief in die Erde und krallen sich alles, was wächst. Die Erneuerung der Mittelleitplanken sei aufgrund des Alters der bestehenden notwendig geworden, heißt es aus dem Landratsamt. Das neue System steigere die Verkehrssicherheit, denn es habe eine höhere „Aufhaltestufe“. Will heißen: Autos und Laster brechen nicht so schnell durch.

Jetzt ist so eine Bundesstraße ja ein ziemlich lebensfeindlicher Ort. Nützlich. Aber totasphaltiert. Die B14 macht da keine Ausnahme. Umso schöner der Streifen zwischen den beiden Fahrbahnen, eingegrenzt durch die Mittelleitplanken, auf welchem Gebüsch der Wüste trotzt. Aktuell schiebt’s schon die ersten zartgrünen Blätter. Das Gebüsch hatte aber auch einen ganz handfesten Zweck: Bei nächtlicher Dunkelheit schützte es die Augen. Das teilweise blendende Licht des Gegenverkehrs wurde abgeschirmt. Und so wurde das Grünzeug „in den vergangenen Jahren lediglich aus Gründen der Verkehrssicherheit zurückgeschnitten“, heißt es aus dem Landratsamt.

Sichtschutz in Zukunft durch die neuen Mittelleitplanken

In Zukunft werden die neuen „Rückhaltesysteme“ auch den Sichtschutz gewährleisten. Aus diesem Grund, und weil's bei den Bauarbeiten Platz braucht, wird der Mittelstreifen gerodet.

Die Autofahrer merken davon schon was, wenn die Bagger noch gar nicht in Sicht sind: Es staut sich. Und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Denn die jeweils linke Fahrspur ist rund um die Bagger und die begleitenden Lastwagen, in denen die ausgerissenen Büsche landen, abgesperrt. Das ist zumindest im Berufsverkehr ein Anlass zum Stirnrunzeln. Und: Die Autofahrerinnen und Autofahrer haben noch eine Weile was davon. Voraussichtlich bis Dienstag, 28. März, wird es diese Tagesbaustellen geben.

Womöglich finden die Bauarbeiten auch am Streik-Montag statt

Da stockt das Blut in den Adern: Am Montag, 27. März, ist Streiktag. Alles wird lahmgelegt. Keine S-Bahn, kein Regionalzug wird fahren. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden fast alle, die normalerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln, aufs Auto umsteigen. Umsteigen müssen. Es droht der Verkehrskollaps. Und dann noch solche Maßnahmen auf der B14?

Das Landratsamt hat dafür gesorgt, dass wenigstens das am Montag nicht passiert: Das Unternehmen, das mit den Arbeiten beauftragt ist, wird die ursprünglich geplanten Arbeiten für Montag, 27. März, am Sonntag, 26. März, erledigen. Am Montag finden dann keine Arbeiten an der B14 statt. Weiter geht es mit der Baggerei dann erst am Dienstag, 28. März.