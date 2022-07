Arbeiten bei Hitze: Recht auf Hitzefrei? Sind Raumtemperaturen einklagbar?

„Ein Recht auf Hitzefrei haben Arbeitnehmer nicht“, sagt der Waiblinger Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Sven J. Mühlberger. Die Arbeitsstättenverordnung legt jedoch bestimmte Temperaturgrenzen am Arbeitsplatz fest, bei denen der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen muss, um die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu schützen. „Erst neulich habe ich das meinen Studenten erläutert, weil im Vorlesungssaal die Klimaanlage ausgefallen war“, sagt Mühlberger, der neben seinem Anwaltsjob auch an der Dualen Hochschule in Stuttgart unterrichtet.

An besonderen Hitzetagen darf das Team der Waiblinger Anwaltskanzlei momentan auch in kurzen Hosen zur Arbeit erscheinen. „Wir machen dann extra keine Präsenztermine aus, sondern reden mit Mandanten nur am Telefon oder per Videokonferenz. Oben trage ich ein offizielles Hemd, im nicht sichtbaren Bereich kurze Hose“, schmunzelt Mühlberger und beschreibt damit eine von vielen möglichen Maßnahmen der Hitzeabwehr.

Arbeitnehmer können auf Einhaltung der Fürsorgepflicht drängen

„Arbeitnehmer haben nicht das Anrecht auf eine bestimmte Maßnahme. Sie können allerdings auf die Einhaltung der Fürsorgepflicht seitens des Arbeitgebers drängen“, entweder direkt beim Chef oder beim Betriebsrat. Einklagbar sei das aber nicht. Auch dürfe niemand einfach von sich aus die Arbeit niederlegen oder gar nicht erst zur Arbeit erscheinen, weil es ihm zu heiß sei. „Im Grunde müssen die Aufsichtsbehörden das auch im Blick haben und einschreiten, wenn der Arbeitgeber nicht die notwendigen Hitzeabwehrmaßnahmen ergreift und deshalb Arbeitnehmer gesundheitlich gefährdet werden“, so Mühlberger.

Zudem hätten Betriebsräte die Möglichkeit, bestimmte Maßnahmen durchzusetzen und, wenn's nicht anders gehe, vor einer Schlichtungsstelle oder dem Arbeitsgericht geltend zu machen. „Aber der Arbeitnehmer in Alleinstellung hat da regelmäßig keine rechtlichen Möglichkeiten. Irgendwelche diesbezüglichen Rechtsstreitigkeiten sind mir persönlich auch noch nie untergekommen.“

Alle Jahre wieder, aber insgesamt selten, rufen Arbeitnehmer bei ihm in der Kanzlei an und fragten, ob sie arbeiten müssten, es sei so furchtbar heiß. „Da sagen wir im Zweifel, wenn du nicht arbeitest, kann es sein, dass du eine Abmahnung bekommt oder gar gekündigt wirst. Als Anwalt würde ich nie empfehlen, nicht zur Arbeit zu gehen, das ist aus arbeitsrechtlicher Sicht immer schlecht für den Arbeitnehmer. Wenn von zehn Fällen nur einer im Team die Arbeit verweigert, wäre das vor Gericht erst recht schwierig zu begründen“, sagt Mühlberger.

Mindest-Raumtemperaturen am Arbeitsplatz

Dem Gesetzgeber gehe es letztlich „um eine der Gesundheit zuträgliche Raumtemperatur.“ Den groben Rahmen, ab welchen Arbeitsraumtemperaturen der Arbeitgeber in der Fürsorgepflicht ist, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, gibt die Arbeitsstättenverordnung (ASR 3.5) vor.

Dort finden sich übrigens auch die kursierenden Mindest-Raumtemperaturen am Arbeitsplatz, je nach überwiegender Körperhaltung und Arbeitsschwere – eine Herabsenkung wurde jüngst seitens der Politik diskutiert, um wegen des drohenden Gas-Lieferstopps seitens Russlands Energie sparen zu können. Momentan legt die ASR 3.5 noch folgende Werte fest:

Leichte Arbeit im Sitzen: mindestens 20 Grad.

Mittelschwere Arbeit im Sitzen: mindestens 19 Grad.

Leichte Arbeit im Stehen und/oder Gehen: mindestens 19 Grad.

Mittelschwere Arbeit im Stehen und/oder Gehen: mindestens 17 Grad.

Schwere Arbeit im Stehen und/oder Gehen: mindestens 12 Grad.

Und was Hitze angeht, steht in der ASR 3.5, dass bei Außenlufttemperaturen von 26 Grad die Innentemperatur in Arbeitsräumen die 26 Grad nicht überschreiten sollte. Bei besonders schützenswerten und gefährdeten Arbeitnehmern, etwa Schwangeren, aber auch jugendlichen und älteren oder gesundheitlich vorbelasteten Mitarbeitern, ist beim Überschreiten der 26 Grad der Arbeitgeber bereits in der Pflicht, Maßnahmen zum Hitzeschutz zu ergreifen. So auch bei schwerer körperlicher Arbeit oder wenn zum Beispiel dicke Schutzkleidung getragen werden muss, etwa am Hochofen.

Bei über 30 Grad muss der Arbeitgeber Fürsorge leisten

„In der Regel ist es aber die Temperaturgrenze von 30 Grad in Arbeitsräumen. Bei über 30 Grad muss der Arbeitgeber von sich aus loslegen und Fürsorge leisten“, sagt Mühlberger.

Die ASR 3.5 spricht von „wirksamen Maßnahmen gemäß Gefährdungsbeurteilung (...), welche die Beanspruchung der Beschäftigten reduzieren.“ Dabei gingen technische und organisatorische gegenüber personenbezogenen Maßnahmen vor. Möglich sind dann, „der Arbeitgeber ist da frei in der Auswahl, aber er muss etwas machen“, betont Mühlberger:

Sonnenschutz, zum Beispiel Jalousien schließen, hitzeabweisende Folien an den Fenstern anbringen.

Stoßlüften in den kühleren Morgen- und Abendstunden oder gar „Nachtauskühlung“.

Reduzierung der inneren thermischen Lasten (z. B. elektrische Geräte nur bei Bedarf betreiben).

Arbeitszeiten verändern und verlegen.

Lockerung der Bekleidungsregelungen.

Bereitstellung von Klimaanlagen. Ventilatoren oder Lüftungsgeräten.

„Eine weitere Gegenmaßnahme könnte auch sein, kostenlos Getränke bereitzustellen“, ergänzt Mühlberger.

Was Innenraumtemperaturen von über 35 Grad angeht, erläutert die ASR 3.5, dass solche Räumlichkeiten als Arbeitsplätze nicht geeignet seien ohne technische Maßnahmen wie Luftduschen oder Wasserschleier, organisatorische Maßnahmen wie Entwärmungsphasen oder Hitzeschutzausrüstung.