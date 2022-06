Arbeitsagentur Waiblingen veranstaltet Job-Speed-Dating für Frauen

Ein „Job-Speed-Dating“ exklusiv für Frauen veranstaltet die Waiblinger Arbeitsagentur am Mittwoch, 22. Juni. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr findet diese ungewöhnliche Dating-Veranstaltung, die eigentlich eine Jobmesse ist, im Außenbereich der Agentur für Arbeit und des Jobcenters in der Mayenner Straße 60 in Waiblingen statt. Die Veranstaltung ist für Besucherinnen kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alles dreht sich an diesem Tag einer Information der Arbeitsagentur zufolge um zehnminütige Kurzgespräche: Arbeitssuchende und Unternehmen können „schnell und unkompliziert zueinanderfinden und ins Gespräch kommen. Stimmt die Chemie, können weiterführende Bewerbungsgespräche im Unternehmen vereinbart werden“, so ist es gedacht.

Bisher wurde das Format „Speed-Dating“ allenfalls für ein jüngeres Publikum angeboten. Azubi-Speed-Datings gibt's im Rems-Murr-Kreis schon länger. Bei diesen Veranstaltungen erhoffen sich Unternehmen, das Interesse junger Leute zu wecken und ganz unverbindlich ohne große Formalitäten mit ihnen Kontakt aufnehmen zu können.

Nun also auch Job-Speed-Dating für Frauen. „Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen, ist nie leicht. Auch der Wiedereinstieg in das Berufsleben oder auch eine berufliche Neuorientierung müssen gut geplant sein“, heißt es in der Einladung der Waiblinger Arbeitsagentur zur Veranstaltung. Die Jobmesse ist insbesondere für Frauen gedacht, die nach einer Familienphase wieder in den Beruf zurückkehren oder sich eventuell beruflich neu orientieren wollen.

Für Arbeitssuchende wie für Unternehmen sei das klassische Vorstellungsverfahren „oft langwierig und nervenaufreibend“, schreibt die Arbeitsagentur weiter. Stellenausschreibungen müssen verfasst, Bewerbungsunterlagen aktualisiert oder sogar neu erstellt werden und Personalverantwortliche müssen im Anschluss eine Vielzahl von Bewerbungen sichten, potenzielle Jobkandidat/-innen auswählen und Vorstellungsgespräche terminieren. Beim Job-Speed-Dating will man das Prozedere abkürzen und schneller vorankommen – sowohl bei der Mitarbeiter- als auch bei der Jobsuche.

Beim Job-Speed-Dating können sich Interessierte auch über Lehrgänge und Bewerbungscoachings informieren. Die Deutsche Rentenversicherung steht zu allen Fragen rund um die Themen Minijob, Kindererziehungszeiten und Teilzeit Rede und Antwort und das Kreisjugendamt gibt Auskunft über die öffentlich geförderten Möglichkeiten der Kindertagesbetreuung.