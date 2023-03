Arbeitsmarkt Rems-Murr-Kreis im Februar: Mehr junge Menschen sind arbeitslos

Die Arbeitslosigkeit ging im Rems-Murr-Kreis im vergangenen Monat leicht zurück. Im gesamten Agenturbezirk der Agentur für Arbeit Waiblingen waren im Februar insgesamt 9149 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet, das sind 89 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt davon unberührt weiterhin bei 3,8 Prozent.

Rückgang weniger deutlich als im Vorjahr

„Nach dem saisonal üblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit um den Jahreswechsel verzeichnen wir im Februar einen leichten Rückgang. Dieser fällt jedoch geringer aus als im Februar üblich“, sagt Christine Käferle, die Leiterin der Agentur für Arbeit Waiblingen. In den vergangenen vier Wochen meldeten sich 860 Personen bei der Agentur für Arbeit Waiblingen beziehungsweise dem Jobcenter Rems-Murr arbeitslos, weil ihr Beschäftigungsverhältnis endete. Dies sind 259 weniger als zu Jahresbeginn und 137 mehr als im Vorjahresmonat.

Arbeitslosenquote im Rems-Murr-Kreis gleich wie im Land

Im gleichen Zeitraum beendeten 707 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, das sind mehr als 50 Prozent mehr als im Monat zuvor. 803 weitere Kundinnen und Kunden begannen innerhalb der letzten vier Wochen eine Ausbildung oder Qualifizierung und konnten so ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Derzeit werden 44,1 Prozent aller im Bezirk gemeldeten Arbeitslosen von der Agentur für Arbeit betreut, 55,9 erhalten Bürgergeld und sind daher beim Jobcenter gemeldet.

Mehr junge Menschen sind arbeitslos gemeldet

Mit der derzeitigen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt reiht sich der Rems-Murr-Kreis in den landesweiten Trend zu Beginn des Frühjahrs ein. In Baden-Württemberg ging die Arbeitslosigkeit in den letzten vier Wochen ebenfalls leicht zurück, die Arbeitslosenquote sank landesweit um 0,1 Prozentpunkte und liegt, wie im Rems-Murr-Kreis, bei 3,8 Prozent. Verglichen mit Februar 2022 nahm die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Waiblingen um 0,2 Prozentpunkte zu, landesweit liegt sie um 0,3 Prozentpunkte höher.

Der aktuelle Rückgang der Arbeitslosigkeit im Landkreis betraf nahezu alle Personengruppen, lediglich die Zahl junger Arbeitsloser unter 25 Jahre nahm zum Vormonat um 50 Personen (8,6 Prozent) zu. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen stieg von 6,3 auf 6,9 Prozent. „Im Februar enden einige Ausbildungen, nicht in allen Fällen erfolgt eine Übernahme im Ausbildungsbetrieb“, erläutert Käferle diesen jahreszeitüblichen Effekt. Sorge bereitet ihr diese Entwicklung nicht. „Der Fachkräftebedarf ist allgegenwärtig, daher bin ich davon überzeugt, dass diese frisch ausgebildeten Fachkräfte in kürzester Zeit eine neue Anstellung finden“, betont sie.

Viele freie Arbeitsstellen im Rems-Murr-Kreis

„Ausbildung ist Zukunft“, davon ist die Leiterin der Agentur für Arbeit Waiblingen überzeugt. So lautet deshalb auch das Motto der diesjährigen Woche der Ausbildung. Im Rahmen dieser Aktionswoche, die vom 13. bis 19. März stattfindet, informiert die Agentur für Arbeit Unternehmen und junge Menschen über die vielen Vorteile einer beruflichen Ausbildung und stellt die Fördermöglichkeiten vor, mit denen Betriebe und Jugendliche unterstützt werden können.

Die Unternehmen aus dem Rems-Murr-Kreis meldeten dem Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter im Februar wieder mehr freie Arbeitsstellen als noch zu Jahresbeginn. Während im Januar dieses Jahres lediglich 368 zu besetzende Arbeitsplätze angeboten wurden, erhöhte sich die Zahl im Februar auf 572.

Info

Informationen zur Woche der Ausbildung gibt es online unter www.arbeitsagentur.de/ausbildungklarmachen.

Gute Aussichten: Arbeitsuchende können unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de derzeit auf über 2700 Stellenangebote aus dem Rems-Murr-Kreis zugreifen.