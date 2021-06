Ein Desaster: Das Kreisimpfzentrum in Waiblingen hat, Stand 28. Juni, Tausende von Impfdosen verfügbar; aber kaum jemand kommt, um sich piksen zu lassen. Schlittern wir direkt aus der Impfstoffknappheit – zu wenig Serum für all die Interessierten – in die Impfmüdigkeit – zu viel Serum für die paar Interessierten?

4000 Extra-Dosen Astrazeneca hat das Kreisimpfzentrum in der Waiblinger Rundsporthalle dieser Tage erhalten und will sie nun unters Volk bringen. Die Nachfrage aber ist