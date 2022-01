Der Aufschrei ist groß: Die EU-Kommission will Atomenergie als nachhaltig einstufen, damit Investoren fleißig weiter Geld in die Hochrisikotechnologie stecken. Deutschland schaltet ein AKW nach dem anderen ab, während eine Reihe von EU-Mitgliedsstaaten, allen voran Frankreich, unbedingt weiter auf Kernenergie setzen will. Energie aus Erdgas- und Atomanlagen soll unter bestimmten Voraussetzungen das Label „klimafreundlich“ erhalten, und vermutlich setzt sich die EU-Kommission mit diesem