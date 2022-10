Außergewöhnliche Koalition: Was das Besondere am Ring politischer Jugend ist

Im Ring Politischer Jugend Rems-Murr, kurz RPJ, bilden junge Leute eine außergewöhnliche Koalition: Es handelt sich um einen überparteilichen Zusammenschluss der vier Jugendorganisationen Junge Union, Grüne Jugend, Jusos und Junge Liberale. Ihr Ziel: die politisch interessierte Jugend über Parteigrenzen hinweg zusammenbringen, sich einmischen, politische Bildung fördern. Selbst der Vorsitz wechselt, ohne dass – wie sonst in der Politik gar nicht selten – Streitereien und Machtspiele eine Rolle gespielt hätten. Die jungen Leute haben eine Lösung gefunden, diese Dinge zu vermeiden: Der Vorsitz wechselt nach einem festen Schema.

Aktuell ist Sara Schmalzried von der Grünen Jugend am Ruder. Bei der Mitgliederversammlung hatte der Ring Politischer Jugend den Vorstand neu gewählt. Die 20-jährige Sara Schmalzried übernimmt den Vorsitz turnusgemäß von Anna Stubert (Junge Liberale). Sie wird unterstützt von Niklas Loschan (Jusos) als Stellvertreter, Robin Wenz (Junge Union) als Schatzmeister und Celine Dieterich (Junge Liberale) als Sprecherin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Kaan Geyik (Jusos), Max Raucamp (Grüne Jugend), Laura Kusterer (Junge Liberale) und Selina Häußer (Junge Union) verstärken das Team als Beisitzerinnen und Beisitzer.

Die Fellbacherin Sara Schmalzried freut sich auf das Amtsjahr mit ihrem neuen Team: „Das Tolle am RPJ ist die überparteiliche Arbeit. Junge Menschen aus dem gesamten demokratisch-politischen Spektrum arbeiten gemeinsam zusammen, um etwas in unserem Kreis zu verändern. Das macht nicht nur Spaß, sondern es vernetzt uns auch untereinander, was für uns sehr wichtig ist.“