Auch Hunde gehen zur Physiotherapie: Warum, erklärt Karina Thiede aus Althütte

Karina Thiede befestigt zwei Pads am Hals, zwei weitere an den Füßen und schaltet das Stromgerät an, parallel dazu massiert sie den Hund, um seine Muskeln zu lockern und ihn zu entspannen. Physiotherapie gibt es nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Wie das genau aussieht, erzählt eine Expertin aus dem Rems-Murr-Kreis.

Tierphysiotherapie?! Viele Leute können sich unter dem Begriff kaum etwas vorstellen. Dabei unterscheidet sich das Vorgehen im Grunde genommen nur wenig von dem bei Menschen. Die Behandlungsmethoden werden lediglich an den Körper der Tiere angepasst. Die Therapeuten helfen den Tieren, wieder gesund und schmerzfrei leben zu können.

Für Karina Thiede wurde die Leidenschaft zum Beruf

„Tiere sind meine Leidenschaft. Ich besitze selbst einen Hund und ein Pferd“, berichtet Karina Thiede. Seit einigen Jahren ist die 33-Jährige aus dem Rems-Murr-Kreis als Tierphysiotherapeutin tätig und hat eine eigene Praxis in Althütte. Dort hilft sie vielen Tieren, beispielsweise wieder richtig laufen zu können.

Schon als Kind begeisterte sich Thiede für Tiere und entschied sich daher, ihre Leidenschaft in ihrem Beruf weiterzuleben. 2008 absolvierte sie eine Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten und arbeitete einige Zeit in einer Tierpraxis. Das genügte ihr aber nicht: Sie entschied sich, eine zweijährige Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin zu machen. „In den darauffolgenden Jahren habe ich einige Fortbildungen für spezielle Therapiemethoden gemacht.“

Zuerst mobil unterwegs, dann in einer eigenen Praxis

2014 begann sie selbstständig, mobil als Tierphysiotherapeutin für Hunde und Pferde zu arbeiten. „Vor fast zwei Jahren habe ich mir den Traum einer eigenen Praxis in Althütte erfüllt. Dort behandle ich die Hunde. Die Pferde besuche ich im Stall.“

Physiotherapie für Tiere war früher nicht so gängig wie heute. „Vor allem bei Hunden hat es die Menschen wenig gekümmert, wenn sie etwa nicht mehr richtig laufen konnten“, erzählt die 33-Jährige. „Mittlerweile hat sich das aber stark verändert. Tierärzte raten immer häufiger zur Physiotherapie, und in Tierkliniken gibt es sogar fest angestellte Tierphysiotherapeuten.“

Die Hunde werden aus verschiedenerlei Gründen in die Praxis gebracht: nach Operationen, wenn sie Probleme mit dem Laufen haben oder alt sind. Manche Besitzer wollen die Tiere auch einfach durchchecken lassen, ohne dass Probleme bekannt sind.

Manche Tiere kommen mehrere Jahre lang in die Praxis

Wie oft die Tiere zur Therapie kommen, hängt stark vom Krankheitsbild ab. Hunde, die bleibende Beeinträchtigungen haben, kommen regelmäßig in die Praxis. Bei Verletzungen wie einem Kreuzbandriss dauert die Behandlung nur wenige Monate. „Die Pferde besuche ich etwa zweimal im Jahr. Manchmal bekommen die Tiere auch Hausaufgaben. Sie sollen dann beispielsweise über Stangen laufen.“

„Ich beginne immer mit einer Bewegungsanalyse und versuche, die Schmerzpunkte zu finden“, erklärt die Physiotherapeutin. Dann folgt die Behandlung, verteilt auf mehrere Termine. Ein wichtiger Teil der Physiotherapie ist das Massieren. So werden die Muskeln gelockert, das Tier kann sich entspannen. „Das mache ich fast immer in Kombination mit der Interferenzstromtherapie.“

An ihrem Hund Josy zeigt sie, wie das abläuft: An Hals und Hinterpfoten werden insgesamt vier Pads befestigt, durch die der Strom läuft. Der Hund spürt das aber nicht. Die Therapie wirkt durchblutungsfördernd. „Das unterstützt die eigentliche Massage“, so Thiede.

Besonders beliebt: Das Unterwasserlaufband

„In den Ausbildungsschulen wird der Schwerpunkt auf unterschiedliche Therapiemethoden gelegt, deshalb ist auch nicht jede Praxis gleich“, erzählt Thiede. Für viele Tierphysiotherapeuten zählt aber die Anschaffung eines Unterwasserlaufbands zu den großen Zielen – die 33-Jährige aus Althütte hat es verwirklicht: „Darauf bin ich besonders stolz. Es gibt Kunden, die nur wegen dieses Gerätes zu mir in die Praxis gekommen sind.“

Die Funktionsweise ist selbsterklärend: Die Hunde laufen auf einem Laufband, das unter Wasser gesetzt wird. „Währenddessen kann ich Lauffehler korrigieren, damit die Tiere wieder einen physiologischeren Bewegungsablauf haben.“ Da es im Wasser anstrengender ist zu laufen, wird ergänzend der Muskelaufbau gefördert. „Zu Beginn lasse ich die Hunde nur etwa fünf Minuten laufen, später dann bis zu 15 Minuten, abhängig von Kraft und Ausdauer.“

Karina Thiede zeigt noch ein weiteres Gerät aus ihrer Praxis: den Laser. „Die Lasertherapie wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd und durchblutungsfördernd. Ich wende sie zum Beispiel bei Verspannungen an.“ Der Laser wird zur Behandlung an die betroffene Körperstelle gehalten. Das Tier spürt während des Vorgangs angenehme Wärme. Hilfreich ist die Therapie auch bei Arthrose oder Sehnenverletzungen.

Matrix-Rhythmus-Therapie für Pferde

Bei Pferden setzt die 33-Jährige oft die Matrix-Rhythmus-Therapie ein. Dabei wird das Tier mit einem Vibrationsstab massiert. „Das setze ich beispielsweise bei Sehnenproblemen oder Satteldruck ein. Manche Therapeuten massieren das Pferd auch nur mit ihren Händen. Das ist aber sehr anstrengend“, erläutert Thiede.

Die vergangenen Jahre haben die Tierphysiotherapeutin kaum beeinträchtigt – ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Berufsgruppen: „Durch die Corona-Pandemie und die Inflation sind nicht weniger Leute in meine Praxis gekommen. Die Tierbesitzer sorgen sich eben um ihre Tiere und wollen, dass es ihnen gutgeht – egal, in welcher Situation.“

In ihrer Praxis behandelt Thiede alle Hunderassen. „Besonders häufig kommen aber Retriever, Schäferhunde und Bulldoggen zu mir“ – das liege „hauptsächlich an der schlechten Zucht“.

Pläne, ihre Arbeit in Zukunft auch auf andere Tiere auszuweiten, hat sie nicht. „Man muss sich mit den Tieren schließlich sehr gut auskennen und wissen, wie sie sich in gewissen Situationen verhalten, etwa, wenn sie die Massage unangenehm finden.“