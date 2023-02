Auch im Rems-Murr-Kreis verbreiten viele Kinderpornografie, ohne es zu wissen

Bei Urlaubsfotos vom Strand, vom Baby-Baden oder „Witzbildchen“ sollte man aufpassen, wenn nackte Haut zu sehen ist: Zu unbedacht in Chatgruppen geteilte Bilder oder Videos führen immer häufiger zu einer Anzeige, Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung von Handys und Computern wegen Verbreitung kinder- oder jugendpornografischer Inhalte. Zu ungewollten „Straftätern“ werden zunehmend Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, auf die die Handys angemeldet sind. Warum, erläutert das Polizeipräsidium Aalen und intensiviert seine Aufklärungsarbeit.

„Am Donnerstag (23.2.) hatten wir wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie allein im Ostalbkreis neun Haus- und Wohnungsdurchsuchungen und heute (Freitag) liegen uns schon die nächsten fünf Durchsuchungsbeschlüsse vor“, sagte Reiner Möller, Präsident des Polizeipräsidiums Aalen.

Die Fallzahlen gehen durch die Decke. Auch im Rems-Murr-Kreis und im Landkreis Schwäbisch Hall. 98 Fälle bearbeitete das PP Aalen im Jahr 2019, 176 waren es 2020, 333 im Jahr 2021. „2022 fand eine erneute Verdopplung statt.“

Kriminell oder gar pädophil sind gar nicht alle „Täter“, aber dennoch strafbewehrt

Nicht alle, bei denen Polizisten des PP Aalen im Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und Landkreis Schwäbisch Hall plötzlich mit Durchsuchungsbeschluss wegen Kinderpornografie vor der Tür stehen, sind pädophil oder wirklich kriminell. „Wir stellen fest, dass Kinder und Jugendliche Videos und Bilder verbreiten, ohne sich über die strafrechtliche Relevanz im Klaren zu sein. Auch Mütter und Väter, auf die die Smartphones samt Netzvertrag registriert sind, erahnen nicht, welch üble Folgen das haben kann“, sagt Möller.

So manche elterliche Naivität führe sogar dazu, dass Bilder mit kinderpornografischen Inhalten in Eltern-Chatgruppen geteilt werden, aus Empörung oder vermeintlich hehren Motiven, Urheber ausfindig zu machen oder auf der Suche nach Hilfe. „Das Weiterleiten von solchen Bildern oder Videos ist jedoch strafbar, der Besitz auch“, sagt Möller. „Aktuell bearbeitet unsere Ermittlungsgruppe einen solchen Fall in einem Chat, der insgesamt zu 236 weiteren Anzeigen bundesweit geführt hat.“

Reiner Möllers Tipp: Tauchen in einem Chat bestimmte Bilder oder Videos auf, sich laut dagegen aussprechen und alle darüber aufklären, dass das nicht in Ordnung ist und zur sofortigen Löschung auffordern. „Diese Inhalte auf jeden Fall nicht weiterverbreiten und auf allen eigenen Geräten endgültig löschen.“ Wenn es sich eindeutig um pädophile Inhalte handelt: Anzeige erstatten!

Szenen mit nackten Minderjährigen werden ausnahmslos zur Anzeige gebracht

Der Anstieg der Fallzahlen habe auch mit gesetzlichen und politischen Änderungen in den USA zu tun, wo die meisten Provider, App-Betreiber und Datencenter etwa für Whatsapp, Instagram, Facebook, Google, Microsoft, Apple & Co sitzen, erläuterte Michael Hunger, der Leiter der Ermittlungsgruppe Kinderpornografie beim PP Aalen. „Alle Provider sind seit einiger Zeit dazu verpflichtet, mit dem National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) zusammenzuarbeiten.“

Bilder und Videos, die im Internet und in sozialen Medien geteilt werden, würden systematisch nach Szenen mit nackter Haut gefiltert und im Falle einer Beteiligung von Minderjährigen praktisch ausnahmslos zur Anzeige gebracht. „Wir haben aktuell 500 Ermittlungsverfahren am Laufen, 70 bis 80 Prozent davon rühren her von Anzeigen, die aus den USA erst ans BKA und dann an uns weitergeleitet wurden.“

Selbst Erwachsene seien sich gar nicht bewusst, dass wenn sie auch nur „Witzbildchen“ mit Kinderpo oder zu viel nackter Haut über Chatgruppen hier in Deutschland teilen, dass das häufig über Provider oder Datencenter in den USA läuft und per Algorithmen und KI gefiltert wird, so Hunger.

Schon Fünf- und Siebenjährige teilen Nacktfotos und Nacktvideos

Besorgniserregend sei der Trend zum Handy bei bereits unter Zehnjährigen und die abwesende oder mangelnde Aufsicht durch die Erziehungsberechtigten bei der Nutzung von Smartphone, Computer oder Tablet, sagt Hunger. „Wir hatten schon Fälle, wie den eines siebenjährigen Jungen, der sich nackt gefilmt und das Video auf Tiktok geteilt hat, oder den eines fünfjährigen Mädchens, das ein Nacktbild von sich in die Google-Cloud hochgeladen hat.“

Kindliche oder pubertäre Neugier und komplettes Unwissen über mögliche schlimme Folgen, die einen ein Leben lang begleiten könnten, bringen Minderjährige dazu, solche Dinge zu tun, sagt Hunger. Das Internet vergisst nicht, und Bilder und Videos können sehr lange kursieren. Zudem könnten sie Pädophile nutzen, weiterverbreiten, und Tür und Tor für sexuellen Missbrauch könnten sich öffnen. Stichwort Cybergrooming: das Kontaktieren Minderjähriger mit dem Ziel, sexuelle Kontakte anzubahnen (engl. to groom).

Jugendliche verbauten sich durch unbedachtes Anfertigen eigener und das Verbreiten fremder Nacktfotos und -Videos mitunter sogar die Zukunft. „Das steht dann unter Umständen im erweiterten Führungszeugnis. Und wir hatten auch schon Fälle, wo jemand später den Lehrer- oder Erzieherberuf nicht ausüben durfte und streng gesehen auch kein Jugendbetreuer oder Trainer sein darf deshalb“, sagt Thomas Maile, Leiter des Referats Prävention beim PP Aalen.

Da die Geräte und die Netzverträge auf die Eltern registriert sind, erfolgt zunächst ein Ermittlungsverfahren gegen Vater oder Mutter wegen des Verdachts auf Pädophilie, betont Hunger. „Wir arbeiten mit den Staatsanwaltschaften Stuttgart, Ellwangen und Heilbronn zusammen.“ In 80 Prozent aller Anzeigen komme es zu Haus- oder Wohnungsdurchsuchungen. Und teure Handys, Computer, Tablets werden dann beschlagnahmt und meist auch nicht mehr zurückgegeben, weil sie als Beweis-Aservate gelten.

Nicht Digital Natives, sondern Digital Naives

„Wir treffen bei unseren Durchsuchungen nicht selten auf intakte Familien, die aus allen Wolken fallen. Eine Mutter hat gleich die Koffer gepackt und wollte weg, weil offiziell wegen Pädophilie gegen den Vater ermittelt wurde, dabei hatte wahrscheinlich das Kind auf dem Handy, das auf den Vater zugelassen ist, Kinderpornografie geteilt. Die Unterscheidung und der Nachweis, wer schuld ist, gestaltet sich als kompliziert und schwierig“, sagt Hunger.

Unwissenheit und Unbedarftheit schützen jedoch vor Strafe nicht. Strafbefehle gegen Eltern als eingetragene Besitzer der Handys der eigenen Kinder seien mittlerweile keine Seltenheit mehr. Die Dimension der Folgen auch nur eines Videos oder Bildes könnten viele überhaupt nicht abschätzen. „Das landet dann nicht nur im Chat, sondern womöglich automatisch noch in der Cloud und vervielfältigt und synchronisiert sich im Hintergrund auf mehrere Geräte des Haushalts. Auch in Chats geteilte Bilder werden nach den meisten App-Voreinstellungen automatisch in der Bildergalerie gespeichert“, sagt Reiner Möller.

Doch auch Kinder und Jugendliche seien leider nur zu oft nicht „Digital Natives“ sondern „Digital Naives“, ergänzte Thomas Maile. Die Eltern seien in der Pflicht, ihre Kinder zu schützen, den Zugang zum Internet in jungen Jahren zu begrenzen und zu kontrollieren und wenn ein Handy unbedingt nötig sei, den Zugang zu bestimmten Online-Diensten zu sperren, sagt Möller. „Dann fühlen sich die Kinder zwar ein paar Jahre uncool in der Schule. Aber später werden sie sehen, sie sind die Coolen, weil die Polizei nicht vor der Tür stand, sie niemanden geschädigt und sich nicht die Zukunft verbaut haben.“