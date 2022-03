Der Vorstand des Leutenbacher SPD-Ortsvereins hat sich einem Antrag des SPD-Kreisverbands Heidelberg angeschlossen, der den Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder fordert, wenn dieser nicht seinen Aufsichtsratsposten in russischen Staatsunternehmen aufgibt. Was halten andere in der Rems-Murr-SPD davon?

Im Antrag heißt es, „die demokratischen Staaten müssen zusammenstehen und klar benennen, wer Kriegstreiber ist. Die SPD als Friedenspartei hat hier eine klare Haltung, die von