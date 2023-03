Auffallend hoher Krankenstand 2022 im Rems-Murr-Kreis: Woran lag's?

Einen derart hohen Krankenstand wie im Jahr 2022 hat die AOK im Rems-Murr-Kreis mehr als zehn Jahre lang nicht verzeichnet. Vor allem Atemwegsinfekte führten einer Mitteilung der AOK zufolge im vergangenen Jahr zu einer Vielzahl von Krankmeldungen.

Im Rems-Murr-Kreis sei der Krankenstand unter den AOK-Mitgliedern im Jahr 2022 „deutlich“ gestiegen, vermeldet die AOK, und zwar von fünf Prozent im Jahr 2021 auf 6,2 Prozent im Jahr 2022. Dies zeigen Auswertungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). „Das ist der höchste allgemeine Krankenstand seit 2010“, wird Klaus Hage, Koordinator für Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr, in der Mitteilung zitiert. Auf 100 Versicherte im Landkreis kamen übers Jahr rund 224 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen, das heißt, eine Vielzahl von Versicherten konnte im vergangenen Jahr mehrmals krankheitsbedingt nicht arbeiten. Die Zahl der Krankschreibungen überschritt laut AOK den Vorjahreswert um 38 Prozent.

Der Anteil der Mitglieder, die sich mindestens einmal krankmeldeten, lag den Angaben zufolge bei etwas mehr als zwei Dritteln und damit deutlich über dem Vorjahreswert von knapp 55 Prozent. Allerdings waren die Menschen 2022 kürzer krank: Die durchschnittliche Krankheitsdauer lag bei 10,1 Kalendertagen. Dies entspricht einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent. In knapp 30 Prozent der Arbeitsunfähigkeitsfälle wurden die Mitglieder ein bis drei Tage krankgeschrieben. Der Anteil mit einer Dauer von mehr als sechs Wochen betrug 2,6 Prozent. Im Jahr 2021 lag dieser Anteil bei 3,7 Prozent. Diese Langzeiterkrankungen führten 2022 zu 32,2 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage.

In der Region hatten Erkrankungen der Atemwege mit rund 29 Prozent den höchsten Anteil an allen Arbeitsunfähigkeitsfällen, heißt es in der Mitteilung der AOK weiter. Dahinter folgten Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems mit einem Anteil von 11,5 Prozent. Auffällig ist laut AOK, dass die Erkrankungen der Atemwege im Vergleich zum Vorjahr (2021: 18 Prozent) deutlich zugenommen haben. Bei den Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems ist der Anteil hingegen gesunken. Auch bezogen auf die Dauer der Arbeitsunfähigkeitstage führten die Erkrankungen der Atemwege die Statistik 2022 mit 19,5 Prozent erstmals an. Darauf folgten Muskel-Skelett-Erkrankungen mit einem Anteil von 16,3 Prozent und psychische Erkrankungen mit 10,4 Prozent.

Im saisonalen Verlauf war der Krankenstand im Februar und März am höchsten. Ein Blick auf die verschiedenen Branchen zeigt, dass die öffentliche Verwaltung den höchsten Krankenstand in der Region verzeichnete. Der niedrigste Wert war in der Land- und Forstwirtschaft festzustellen.

Grundlage für die Angaben sind Zahlen der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr, die auf Basis der Krankheitsdaten ihrer Mitglieder erstellt wurden. Die Daten der AOK gelten als repräsentativ, da sie mit Abstand die größte Krankenkasse in der Region ist.