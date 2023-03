Ausbildung in der Automobilbranche: Die zwei Besten aus dem Rems-Murr-Kreis

288 Kfz-Mechatronikerinnen und Mechatroniker und Automobilkaufleute haben in der Region Stuttgart in diesem Frühjahr ihre Gesellenprüfung beziehungsweise ihre Abschlussprüfung bestanden. Als bester Kfz-Mechatroniker im Rems-Murr-Kreis wurde Florian Reiser von Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG in Backnang bei der zentralen Lossprechungsfeier der Kfz-Innung Region Stuttgart im Rahmen der Retro Classics vor über 800 Gästen ausgezeichnet.

Die beste Automobilkauffrau in der Region Stuttgart kommt vom Autohaus Felix Kloz in Fellbach . Es ist Luzie Schrödter.