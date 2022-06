Ausbildungsmesse "Fokus Beruf": Viele freie Lehrstellen im Rems-Murr-Kreis

Es ist eine der zentralen Fragen für alle Schülerinnen und Schüler, die in diesem oder auch im kommenden Schuljahr ihren Abschluss machen: Welcher Beruf passt zu mir? Möchte ich nach der Schule studieren oder eine Ausbildung machen? Und wie bekomme ich einen Ausbildungsplatz? Antworten, Einblicke und Inspirationen gibt es am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni, bei der Ausbildungsmesse „Fokus Beruf“ am Schulzentrum Grauhalde in Schorndorf.

Fast 100 Unternehmen und Bildungsinstitutionen aus der Region präsentieren sich bei der kreisweiten Messe und informieren über Ausbildungsmöglichkeiten, Karrierechancen und Studium. Viele Unternehmen aus dem Kreis sind seit vielen Jahren dabei und es wären gerne noch mehr dabei: Die Hallen sind voll und es gibt eine Warteliste, sagt Andrea Bronner vom Landratsamt Rems-Murr, die die Ausbildungsmesse koordiniert. Seit 2007 veranstalten die Agentur für Arbeit Waiblingen, die IHK-Bezirkskammer Rems-Murr, die Kreishandwerkerschaft, das Landratsamt Rems-Murr-Kreis, das Staatliche Schulamt Backnang und der Arbeitgeberverband Südwestmetall „Fokus Beruf“.

Gespräche mit Azubis und Vorträge über verschiedene Berufsgruppen

Nachdem die Veranstaltung 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war und im vergangenen Jahr digital stattfand, können in diesem Jahr Bewerberinnen und Bewerber wieder mit den Mitarbeitenden und Auszubildenden der Aussteller persönlich und ungezwungen an den Messeständen ins Gespräch kommen. Vom Altenpfleger über den Elektroniker und Hotelkaufmann bis zum Polizeibeamten – die Auswahl der Berufe, über die sich junge Menschen und ihre Eltern informieren können, ist groß. Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm, bei dem in kurzen Präsentationen unterschiedlichste Berufe und Bildungseinrichtungen präsentiert und Tipps fürs Bewerbungsverfahren thematisiert werden.

Und die Chancen, auch noch kurzfristig einen Ausbildungsplatz zu ergattern, sind so groß wie vielleicht noch nie: Im Mai dieses Jahres waren nach Angaben der Agentur für Arbeit im Rems-Murr-Kreis 1980 Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsstellen gemeldet (12,9 Prozent weniger als im Mai 2021). Dem stehen 2380 Ausbildungsstellen (plus 8,2 Prozent) gegenüber. „Auf 100 Ausbildungsstellen kommen also 83 Bewerber“, sagt Claus Paal, Präsident der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr. Zum Vergleich: Im Mai 2018 kamen auf 100 Ausbildungsstellen 126 Bewerber. „Wir haben einen Bewerbermangel“, so Paal.

Fachkräftemangel verschärft sich

Langfristig verschärfe sich dadurch der bereits bestehende Fachkräftemangel, der IHK-Fachkräftemonitor prognostiziert für das Jahr 2035 250.000 fehlende Fachkräfte in der Region Stuttgart, die meisten davon in nicht akademischen Berufen. Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt spitze sich zu, und zwar in allen Branchen und allen Unternehmen, egal ob klein oder groß.

Die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung vorangetrieben. Einerseits habe der Trend zur Akademisierung weiter zugenommen, weiter zur Schule zu gehen oder ein Studium aufzunehmen, fühlte sich für viele junge Menschen in dieser Zeit wie ein vermeintlich sichererer Hafen an. Nicht zuletzt seien Messen und Praktika nicht oder nur eingeschränkt möglich gewesen.

Jugendliche und Eltern für Ausbildung begeistern

Das bestätigt Manuel Ade-Thurow vom Staatlichen Schulamt Backnang: „Sechs Prozent mehr Schüler als vor der Pandemie entscheiden sich nach dem Schulabschluss für eine berufliche Schule.“ Auch habe eine Befragung ergeben, dass die Schüler häufiger als vor der Pandemie unsicher sind bei der Berufswahl und rund zwei Drittel aller vorgesehenen Praktika nicht stattfinden konnten. Es gehe nun einerseits darum, Schülerinnen und Schülern die Wertschätzung für jeden Beruf zu vermitteln, aber auch darum, die Berufsorientierung an den Schulen wieder zu verstärken, ergänzt der stellvertretende Leiter des Schulamts, Roland Jeck.

Die Messe Fokus Beruf sei deshalb wichtiger denn je, um Jugendlichen und ihren Eltern Lust auf Ausbildung zu machen. Online-Betriebsrundgänge und Co. könnten den persönlichen Kontakt nicht ersetzen. „Es war noch nie so einfach, sich einen Ausbildungsplatz auszusuchen“, ergänzt Claus Paal. Auch für das in diesem Jahr beginnende Ausbildungsjahr gebe es in der IHK-Lehrstellenbörse noch 1700 offene Lehrstellen in der Region Stuttgart.

Öffnungszeiten und Anfahrt

Die Ausbildungsmesse „Fokus Beruf“ am Schulzentrum Grauhalde in Schorndorf ist für Besucher am Freitag, 24. Juni, von 9 bis 16 Uhr geöffnet und am Samstag, 25. Juni, von 9 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ein Busshuttle fährt das Messegelände vom Bahnhof Schorndorf und vom Messeparkplatz in der Gottlob-Bauknecht-Straße (Haltestelle Robert-Bosch-Straße) im 15-Minuten-Takt an. Weitere Informationen unter www.fokus-beruf.de.