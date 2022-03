Niko Kappel ist freilich nicht bei den Paralympics in China – er ist Kugelstoßer, kein Wintersportler. Dennoch: Er ist, weil eben Sportler, ganz dicht dran am Geschehen dort, das untrennbar verbunden ist mit dem Krieg in der Ukraine. Was sagt er zur Entscheidung des Paralympischen Komitees, die russischen und belarussischen Sportler auszuschließen? Müssen unbeteiligte Sportler für die Handlungen ihrer Länder geradestehen?

Können sich Sportler ganz unabhängig von der Politik ihres