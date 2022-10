Azubis stehlen Baugerüste im Rems-Murr-Kreis: Bandendiebstahl in großem Stil

Noch keinen Beruf und über Familienbande schon im organisierten Verbrechen drin: Vier ehemalige Mitglieder dieser Bande, die den halben Rems-Murr-Kreis mit großangelegten Diebstählen von Baugerüsten in Aufruhr gebracht hat (wir berichteten aus dem Stuttgarter Landgericht) mussten sich jetzt vor dem Waiblinger Jugendschöffengericht für Verbrechen in Weinstadt und an anderen Tatorten verantworten.

Bewährungsstrafen und Geldstrafe

Mitangeklagt war der kleine Bruder des zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilten Bandenchefs. An dem heute 26 Jahre alten kleinen Bruder rollte sich die ganze Geschichte um den angeblichen, selbstständigen Gerüstbauer aus Aspach noch einmal auf. Der kleine Bruder, vorher noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten, ist der Einzige, von dem der Staat nach der Waiblinger Verurteilung zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf drei Jahre zur Bewährung keine 500 Euro Lohn zurückholt, die der inhaftierte Bandenchef seinen jungen Handlangern bezahlt hat. Der kleine Bruder versicherte glaubhaft, mit dem organisierten Verbrechen habe der Ältere die Familie unterstützt.

Mit dem kleinen Bruder wurden in Waiblingen drei weitere junge Männer verurteilt, die ihre Tatkraft in Gerüstdiebstähle steckten und auch als Anmieter oder Fahrer eines Lkw oder eines Transporters gut zu gebrauchen waren, weil der Bandenkopf keinen Führerschein hatte. Ein 25-jähriger Azubi aus Murrhardt wurde ebenfalls zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt, ein 22-jähriger Azubi aus Winnenden zu einem Jahr und drei Monaten zur Bewährung und ein 21-jähriger Lehrling aus Auenwald zur Bezahlung von 1000 Euro an den Verein „Sicherer Landkreis“.

Angeklagt vor dem Waiblinger Jugendschöffengericht war die ganze Sache nur, weil der jüngste, heute 21-jährige Angeklagte zur Tatzeit im Januar und Februar vergangenen Jahres noch Heranwachsender war. Ihm glaubten der Berufsrichter Martin Luippold und zwei Laienrichter, dass er nur einmal einen Transporter für den Abtransport von Baugerüsten von Firmen in Weinstadt, Dürmentingen und Nürnberg angemietet hat und nicht wusste, worum es da ging.

Baugerüste im Wert von fast 16.000 Euro verschwunden

Die anderen drei Beschuldigten ließen in einem Verständigungsgespräch zwischen den Richtern, dem Vertreter der Staatsanwaltschaft und ihren Verteidigern nur einräumen, was sie auf der Basis der polizeilichen Ermittlungen inklusive Telefonüberwachung sowieso nicht abstreiten konnten. An Gerüstdiebstählen in Weinstadt-Beutelsbach am 9. und 10. Oktober, als Baugerüste im Wert von fast 16.000 Euro verschwanden, wollten sie nicht beteiligt gewesen sein.

Ihre Tatbeteiligung an Gerüstdiebstählen in Dürmentingen und Nürnberg in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar letzten Jahres und in der Nacht vom 17. Februar vergangenen Jahres gaben sie zu. Aus Nürnberg wusste das Gericht, dass die Beute zum Hehlerpreis von 9000 Euro verscherbelt wurde, obgleich die Bande gar nicht alles auf einmal aufladen konnte, weil ein Förster des Weges kam.

Ein Lkw reichte nicht, um Baugerüste in Einzelteilen zu stehlen, diese in Trier umzuladen und zu einem mutmaßlichen Abnehmer nach Hamburg zu fahren. Es mussten auch Sprinter her, für die der Bandenkopf Mieter und Fahrer suchte. Außer seinem kleinen Bruder hatte sich der Bandenchef den tatkräftigen jungen Männern als selbstständiger, äußerst erfolgreicher Gerüstbauer vorgestellt, der dringend Unterstützung zur Bewältigung seiner Aufträge brauche.

Mit Erlös aus der Beute Kokainhandel finanziert

Der Chef, so noch einmal aus dessen Verurteilung zu neuneinhalb Jahren Gefängnis durch das Stuttgarter Landgericht, hat den Erlös aus der Beute zur Finanzierung eines Kokainhandels verwendet. Über ihn ist die Waiblinger Kripo überhaupt erst auf die vier jungen Mittäter gekommen.

Einer der Beamten fand auch den Bolzenschneider, mit dem die Zäune der bestohlenen Gerüstbaufirmen zerschnitten wurden. Aus den Auswertungen beschlagnahmter Handys ging hervor, dass sich der Bandenchef mit seinem flüchtig gegangenen und vermutlich in Spanien befindlichen Partner auch noch lustig über die Auszubildenden gemacht hat, die nach kräftezehrenden Gerüstdiebstählen samt Verladungen wohl „Muskelkater“ gehabt hätten.

„Sie wussten alle, worum’s geht“, resümierte der Vorsitzende Richter Martin Luippold bei der Begründung der Waiblinger Urteile nach dem Prozess. Es sei jedoch keiner der aktuell legal in Lohn und Brot stehenden Azubis eine treibende Kraft bei diesen Verbrechen nach dem ziemlich lange gut gegangenen „Geschäftsmodell“ des Bandenchefs gewesen.