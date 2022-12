Böller und zu viel Alkohol: Was die Rems-Murr-Kliniken an Silvester erwarten

Es gibt Gefahrenquellen an Silvester, die nicht jeder auf dem Schirm hat, die jedoch den Notaufnahmen in Winnenden und Schorndorf wieder Notfallpatienten an diesem Samstag (31.12.) und Sonntag (01.01.) bescheren könnten. Nicht nur alte Böller aus den Vorjahren sind gefährlich, zu viel Alkohol sowieso, selbst eilige Silvester-Vorbereitungen bergen ihre ganz besonderen Tücken. Mit welchem üblichen und speziellen Patientenaufkommen die Rems-Murr-Kliniken dieser Tage rechnen.

Alkohol und Böller und ein risikoreiches Detail

„Durch den erhöhten Alkoholkonsum an Tagen wie Silvester haben wir es häufiger als üblich mit Sturzverletzungen zu tun“, sagt der Leitende Oberarzt der Interdisziplinären Notaufnahme (INA) am Rems-Murr-Klinikum Winnenden, Dr. Matthias Wilke. Unfälle, die durch Feuerwerkskörper verursacht werden, seien im Rems-Murr-Kreis bislang aber eher selten, und: „Zum Glück fallen diese meist glimpflich aus.“

Dr. Wilke weist jedoch explizit auf die Gefahr hin, dass durch das Böllerverbot der vergangenen beiden Jahre häufiger Restbestände aus Vorjahren verwendet werden könnten. „Das führt zu Problemen, weil die Feuerwerkskörper und auch die Zündschnur altern und Letztere dadurch deutlich schneller abbrennt als erwartet. Das wissen leider viele nicht.“

Er könne sich deshalb noch gut an Silvester von 2020 auf 2021 erinnern, als er ein Kind mit einer schweren Gesichtsverletzung in der Nähe der Augen in der Winnender Notaufnahme behandelt habe, verursacht durch eine Leuchtkugel.

Schnittverletzungen bei Fondue-Vorbereitungen

Der Schorndorfer INA-Funktionsbereichsleiter Sascha Schillimat erwartet zudem „vermutlich wieder kleinere Verletzungen, die während der Silvestervorbereitungen entstehen, etwa Schnittverletzungen beim Schneiden von Fleisch und Gemüse für das Fondue“.

Die Psyche und "schnell, schnell"

Auch psychische Faktoren könnten sich auswirken, sagt Schillimat, „vor allem, wenn der Jahreswechsel für depressive Emotionen sorgt“. Alkohol spiele an Silvester natürlich eine Rolle, mancherorts werde ja schon tagsüber für die Silvesternacht „vorgeglüht“. Eilige Schnellbesorgungen noch vor dem Silvesterevent könnten zudem Unfallgefahren begünstigen, so Schillimat.

Und dann noch Patienten wie sonst auch

Außerdem rechnen die Notfall-Teams in beiden Kliniken auch über Silvester weiterhin mit Erkrankten, die die Notaufnahmen und Notfallpraxen unabhängig vom Jahreswechsel aufsuchen. „Das sind angesichts der Erkältungs- und Grippewelle viele Atemwegserkankte, außerdem Patienten mit Organ- und Verdauungserkrankungen, Herzproblemen, Schlaganfällen und chronisch oder orthopädisch bedingten Schmerzsyndromen“, sagt Schillimat.

Alles in allem rechnet Dr. Wilke „nicht mit besonders außergewöhnlichen Vorkommnissen, da es sich nicht um einen Jahrhundertwechsel handelt“. Man erwarte „die üblichen Notfälle, mit denen man immer rechnen muss, für die wir ausgebildet und auf die wir bestens vorbereitet sind“. Für beide Notaufnahmen in Winnenden und Schorndorf gelte wie an allen Tagen auch an Silvester, „dass Patientinnen und Patienten gut versorgt werden und dass eine personell stabile, angemessene Besetzung garantiert ist“.

Notaufnahme und Notfallpraxis

Da einige niedergelassene Arztpraxen zwischen Weihnachten und Silvester geschlossen haben, haben beide Rems-Murr-Kliniken in dieser Zeit etwas mehr Zulauf, wobei die Notfallpraxis als hausärztlicher Notfalldienst in den Räumlichkeiten beider Kliniken zur Verfügung steht. „Dieses sogenannte Ein-Tresen-Modell funktioniert sehr gut“, sagt Schillimat.