Im Leutenbachtunnel auf der B14 gilt in Fahrtrichtung Backnang ab sofort wieder Tempo 80. Das teilt das Landratsamt Rems-Murr am Donnerstag (24.02.) mit.

Die Geschwindigkeit war Anfang Februar in Richtung Backnang auf 60 km/h gedrosselt worden. Grund dafür war ein technischer Defekt an der Ampelanlage am Tunneleingang. "Im Falle eines Unfalls oder Brandes hätte der Tunnel nicht – wie vorgesehen – sofort mit einer roten Ampel gesperrt werden können. Aus Sicherheitsgründen musste daher