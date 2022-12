B14-Parkplatz Korber Kopf ab 8. Dezember zwei Tage lang gesperrt

Der Parkplatz Korber Kopf an der B14 in Richtung Backnang ist ab Donnerstag (08.12.) wegen Sanierung teilweise gesperrt. Das teilte das Landratsamt Waiblingen am Dienstag (06.12.) mit.

Weniger Parkplätze an der B14 als üblich

Die Sanierung soll demnach bis einschließlich Freitag (09.12.) dauern.

Während der Arbeiten stehen nur "vier bis fünf" der sonst üblichen 15 Parkplätze zur Verfügung, so das Landratsamt. "Auch die Einfahrt in den Parkplatz ist leicht eingeschränkt."

Die Kosten für die Sanierung durch das Straßenbauamt betragen einer aktuellen Pressemitteilung zufolge etwa 6 000 Euro.