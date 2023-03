B14 und B29: Wie verhindert werden soll, dass Autofahrer bei Stau durch die Ortschaften heizen

Wenn’s im Berufsverkehr vor dem Kappelberg morgens partout nicht vorwärtsgehen will, juckt es vielen Pendlern in den Fingern, sich lieber durch Waiblingen, Fellbach und Bad Cannstatt bis Stuttgart zu schleichen. Aber aufgepasst! Noch im März startet der Testbetrieb des Projektes „Regionale Mobilitätsplattform“. Und der bedeutet, dass Autofahrer an den B-14-Ausfahrten Waiblingen-Nord und -Mitte mit roten Ampeln ausgebremst werden, wenn es auf den Bundesstraßen staut.

Im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistages hat Matthias Strauß, Leiter des Straßenbauamtes im Landratsamt, Vollzug gemeldet. Die „Regionale Mobilitätsplattform“ sorgt künftig dafür, dass sich Staus auf den Bundesstraßen nicht länger auf die innerstädtischen Straßen verlagern und dort für Verdruss sorgen. Zum Beispiel der vielen Fahrgäste in den Bussen, die morgens auf dem Weg zur Schule und Arbeit sind, auf pünktliche Busse und einen S-Bahn-Anschluss angewiesen sind. Oft genug stecken nämlich die Busse schon auf der Korber Höhe in den Blechlawinen fest, die sich von den Ausfahrten langsam durch Waiblingen und Fellbach schieben, wenn’s auf den Bundesstraßen 14 und 29 stockt.

Drei Pilot-Korridore festgelegt

Bereits im Jahr 2018 hatte sich der Rems-Murr-Kreis zusammen mit den Großen Kreisstädten Fellbach und Waiblingen dem Projekt Regionale Mobilitätsplattform (RMP) angeschlossen, das vom Verband Region Stuttgart federführend geleitet und von der EU als Pilotprojekt (EFRE) gefördert wird. Drei sogenannte Pilot-Korridore wurden definiert, und zwar außer Böblingen/Leonberg und Ludwigsburg der Rems-Murr-Kreis mit dem Bereich Waiblingen, Fellbach und Stuttgart-Ost.

„In diesen Korridoren sollen mit Anlagen zur Verkehrsregulierung und festgelegten Strategien zukünftig beim Auftreten von Störungen Verkehrsströme gezielt gelenkt werden“, heißt es in der Vorlage für den Umwelt- und Verkehrsausschuss über die Ziele des Projektes.

Verkehrssteuerung und Verkehrsfluss-Steuerung

In der ersten Phase seien steuerungsfähige Lichtsignalanlagen, also Ampeln, installiert worden, und zwar zwei Ampeln an der Ausfahrt Waiblingen-Mitte (An der Talaue/K 1859 Beinsteiner Straße) sowie eine weitere an der Ausfahrt Waiblingen-Nord (K 1911 Winnender Straße/ K 1858 Söhrenbachstraße). Wie es so schön im Amtsdeutsch heißt: „Die Verkehrssteuerung der neuen Anlage soll in Waiblingen ... einen stetigen Verkehrsfluss und bei hohen Verkehrsbelastungen eine Begrenzung der Verkehrsstärken gewährleisten.“

Steuerungszentrale der Mobilitätsplattform sorgt für Ampelregelung

Sprich: Wenn’s auf der B 14 und 29 Stau gibt und zu viel Schleichwegverkehr droht, schalten die Ampeln an den beiden Ausfahrten auf Rot. Der Schleichweg ist blockiert. Für die Ampelregelung sorgen die Damen und Herren in der neuen Steuerungszentrale der Mobilitätsplattform. Eine Aktivierung der Verkehrsmanagementstrategien erfolge bei Verkehrsüberlastungen im Hauptverkehrsstraßennetz und bei nicht planbaren Ereignissen auf den Bundesstraßen, also in der Regel bei Unfällen. Und im ermüdenden Stop-and-go-Verkehr vor dem Kappelbergtunnel kracht’s bekanntlich öfters. Die Aufnahme des Testbetriebs ist für März 2023 geplant, kündigte Matthias Straus an.

Übrigens: Wenn alles im Sinne der Verkehrsplaner läuft und die autofahrenden Pendler selbst bei massiven Staus brav auf den Bundesstraßen verweilen, soll geprüft werden, ob nicht an allen Ausfahrten der Bundesstraßen in der Region Stuttgart solche Anti-Schleichweg-Ampeln installiert werden. Quasi als i-Tüpfelchen auf der Mobilitätsplattform wird darüber nachgedacht, die Ampeln durch eine „dynamische Wegweisung entlang der Strecken“ zu ergänzen. Also für eine Art „betreutes Pendeln“ zu sorgen.

Kosten für Ampeln: 185.000 Euro

Gekostet haben die drei Ampeln in Waiblingen übrigens rund 185.000 Euro. Deutlich weniger, als beim Start des Projektes noch im Jahr 2018 geschätzt worden war (320.000 Euro). Für den Rems-Murr-Kreis und die staugeplagten Städte Waiblingen und Fellbach sind die Ampeln ein doppeltes Schnäppchen. Finanziell gesehen: EU und Land übernehmen 70 Prozent der Kosten. Und verkehrspolitisch: Die Ampeln sorgen für weniger innerstädtische Staus und damit für weniger Lärm und Gestank.