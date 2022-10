Backnanger missbrauchte 12-Jährige - was wusste das Jugendamt Rems-Murr?

Drei bis dreieinhalb Jahre Gefängnis für sein Geständnis stehen in einem Prozess um schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes gegen einen 52-jährigen Backnanger vor dem Stuttgarter Landgericht im Raum. Der Mann hat dem Opfer in der Hoffnung auf diese Strafe eine persönliche Vernehmung im Zeugenstand erspart, denn die Beweislage scheint erdrückend. Das Prekäre an der Sache: Das Jugendamt Rems-Murr hat der Kripo Waiblingen auch nach mehrmaliger Aufforderung keine Akte herausgerückt und sich "unkooperativ" verhalten, wie die Kripo findet. Warum?

Das Opfer leidet unter Depressionen und Flashbacks

Das Jugendamt war nach Informationen der Kriminalpolizei, die der Jugendkammer des Landgerichts unter Vorsitz von Richter Hans-Peter Schöttler kalendarische Originaldokumente aus dem Tatzeitraum 2015 bis 2017 vorlegte, schon länger in die Sache involviert, nachdem sich die damalige Ehefrau des Angeklagten darüber gewundert hatte, warum dieser mit einer Freundin ihrer Töchter in der Backnanger Wohnung übernachtet hatte, während sie mit den Töchtern in einer Mutter-Kind-Kur war.

Der Waiblinger Rechtsanwalt Jens Rabe erstattete für die heute 19-Jährige, die in dem Prozess als Nebenklägerin zugelassen ist, Strafanzeige. Seine Mandantin, führte Rabe aus, leide heute noch an einer posttraumatischen Belastungsstörung, Depressionen, Flashbacks, Albträumen und einem Waschzwang. Auch zu Selbstverletzungen und Suizidversuchen sei es gekommen.

Was damals geschah: Eine Rekonstruktion

Das Kind war damals zwölf und in der Backnanger Familienwohnung zu Gast. Der Anklage zufolge baute sich der sexuelle Missbrauch stufenweise auf, weil das Mädchen „Angst im Dunkeln“ hatte. Der vermeintliche Beschützer bot an, es könne auch zu ihm ins Schlafzimmer kommen. Die Übergriffe, die mit Berührungen begannen, hätten sich, so Staatsanwalt Sven Reiss, bei Taten in mindestens 39 Fällen über zwei Jahre hinweg immer mehr zugespitzt.

War das Kind, das zur Tatzeit aufgrund eigener familiärer Schwierigkeiten in einer betreuten Wohngruppe in Backnang lebte, ein leichtes Opfer? Das steht vor dem Landgericht nicht zur Debatte. Erkannt und zu Protokoll nehmen lassen haben die Richter der Jugendkammer bislang, dass sich der Beschuldigte das Vertrauen des einst mit seinen Töchtern befreundeten Mädchens erschlichen und versucht hat, eine emotionale Bindung aufzubauen.

Der Angeklagte schluchzt und erzählt aus seinem Leben

Der mittlerweile „wegen dieses Vorfalls geschiedene“ und seit August in Untersuchungshaft sitzende Familienvater ergoss sich in Tränen, als er die Anklage hörte. Seinem Verteidiger Andreas von Scholley hatte er noch kurz vor der Verhandlung einen 14-seitigen Brief geschrieben. Zu seiner Person gab er unter Weinen und Schluchzen an, er habe seinen erlernten Beruf des Elektrikers wegen eines Burn-out-Syndroms nicht mehr ausüben können. In den Jahren 2012 und 2013 habe er eine Ausbildung zum Arbeitserzieher in der Diakonie Stetten gemacht und dann als Arbeitserzieher gearbeitet.

Diese Arbeit habe er jedoch dann „auch wieder lassen müssen“, weil er es „ethisch nicht vertreten“ habe können, Behinderte zu einer Berufsausbildung zu zwingen. Sein Antrag auf Erwerbsminderungsrente wegen Depressionen sei nicht durchgegangen, weshalb er sich ab 2019 als Hausmeister um 30 Häuser mit Reparaturen aller Art gekümmert habe. Mit monatlichen 1670 Euro Einkommen abzüglich Unterhalt seien ihm jedoch gerade noch 200 Euro zum Leben übrig geblieben, so dass er in einem Gartenhaus habe leben müssen.

Auf die Frage von Richter Schöttler, wie es ihm in der U-Haft geht, antwortete der gebürtige Winnender: „Ich muss halt aufpassen, dass ich keine geballert kriege, weil ich ein Weichei bin. Wegen des blöden Geschwätzes von Mithäftlingen muss ich mich jeden Abend psychisch runterfahren.“ Er könne jedoch Mithäftlingen, die kein Deutsch beherrschen, Anklageschriften übersetzen.

Subjektiv und objektiv hat der Beschuldigte die Taten vor Gericht eingeräumt. Eine Kripo-Beamtin legte den Richtern sämtliche Kalender des Opfers auf den Tisch, auf denen jede Übernachtung beim Angeklagten in Worten oder Symbolen dokumentiert war. Ihr Tagebuch ist nicht mehr da, denn sie hat nach Angaben der Kripo alle Seiten, die den Angeklagten betreffen, herausgerissen. Es gebe aber ein Tagebuch der Ex-Frau des Backnangers, die einmal mit den eigenen Töchtern ins Kinderzimmer geschickt worden sei, während sich ihr damaliger Ehemann mit der Freundin der Töchter im Wohnzimmer befand.

Jugendamt „nicht kooperativ“

Die Ex-Frau, so die Zeugin von der Waiblinger Kripo weiter, habe die Konzentration ihres damaligen Mannes auf die Freundin ihrer Töchter schon fast als Konkurrenz für sie als Ehefrau empfunden und das Jugendamt verständigt. Doch dort hätte es geheißen, handfeste Beweise habe man keine. „Das Jugendamt hat sich komplett verweigert und nicht kooperativ gezeigt?“ „Ja“, lautete die Antwort der Kripo-Beamtin auf diese Frage des Richters.

Der Prozess wird am Montag, 31. Oktober, fortgesetzt.