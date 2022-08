Bad Cannstatt: Verspätungen und Fahrtausfälle bei S-Bahnen - Personen im Gleis

16.44 Uhr:

Wie der VVS mitteilt, wurde die Störung aufgrund von Personen im Gleis im Bahnhof Bad Cannstatt behoben. Die S-Bahnhof in Bad Cannstatt ist wieder regulär und ohne Einschränkungen anfahrbar. Durch Rückstau komme es jedoch weiterhin zu Verspätungen.

16.12 Uhr:

Wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, kommt es am Mittwoch (03.08.) am Bahnhof in Bad Cannstatt zu Verspätungen und vereinzelten Fahrtausfällen. Grund dafür sind gemeldete Personen im Gleisbereich in S-Bad Cannstatt. Fahrgäste werden gebeten, auf die Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.