Baden-Württemberg will Corona-Impfquote auf Landkreis-Ebene nicht wieder erheben

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat nicht vor, in absehbarer Zeit wieder die Impfquote nach Landkreisen zu erheben. Das sei der aktuelle Stand, sagte ein Sprecher am Mittwochvormittag (20.10.) gegenüber unserer Redaktion.

Am 13. Juni 2022 wurde die Erhebung der Impfquoten auf Kreisebene eingestellt. Als Grund wurde damals das geringe Impfgeschehen angeführt. Trotz zeitweise steigender Corona-Zahlen will das Ministerium offenbar an diesem Kurs festhalten.

Keine belastbaren Zahlen für den Rems-Murr-Kreis

Seit Einstellung der Erhebung werden nur noch Impfquoten nach Ländern ausgewiesen. Diese werden unter anderem vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht.

Für den Rems-Murr-Kreis gibt es keine belastbaren Zahlen – nur Indizien dafür, dass das Impfgeschehen wieder zunimmt.

Aktuelle Impfquote für Baden-Württemberg

Die aktuelle Impfquote für Baden-Württemberg erscheint unter der Woche täglich im Corona-Lagebericht.

Demnach haben (Stand 19.10.) 74,7 Prozent der Menschen im Land eine Grundimmunisierung. 61 Prozent haben die erste, 8,1 Prozent die zweite Auffrischungsimpfung erhalten.