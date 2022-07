Bahn-Chaos im Rems-Murr-Kreis: Schritttempo am Rems-Viadukt - was ist los?

Die Anfragen an die Redaktion häufen sich: Was ist los beim Viadukt über die Rems? Auf der großen Brücke zwischen den Bahnhöfen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker fahren die Züge so langsam, dass man nebenherlaufen könnte. Teilweise blieben sie vor der Brücke minutenlang stehen. Zu sehen ist aber nichts. Ist das Viadukt marode? Besteht Gefahr?

Ganz gleich ob S-Bahn oder Regionalzug – so manchen Fahrgast scheint ein Gruseln zu überkommen: Warum fahren die Bahnen so langsam über das Rems-Viadukt? Die Züge blieben die ersten Tage sogar oft vor dem Viadukt stehen. Informationen für die Fahrgäste gab’s keine, irgendwann zuckelte die Bahn halt wieder los. Mit „Instandhaltungsarbeiten“ erklärte die Deutsche Bahn das Phänomen, das zu Verspätungen von fünf bis zehn Minuten führte. Und ja, das würde noch eine Weile so gehen.

Man sieht am Viadukt niemanden arbeiten

Kann nicht sein, mutmaßte ein Bahnfahrer, der sich in der Redaktion zum Thema meldete. Da müsse mehr und Schlimmeres dahinterstecken. Denn arbeiten sehe man auch niemanden.

Das stimmt, gibt die Pressestelle der Deutschen Bahn zu. Noch arbeite da niemand. Das Ganze entstand so: Das Rems-Viadukt wurde inspiziert. „Es geht ja bei uns immer um die Sicherheit.“ Bei der Inspektion wurde festgestellt, dass die Lager auf dem Viadukt erneuert werden müssen. Und das, so heißt es von der Deutschen Bahn, konnte auch nicht mehr warten, sondern musste gleich geschehen.

Die Pressesprecherin der Deutschen Bahn erklärt das so: Die Schienen werden mit Hilfe von bestimmten Lagern mit dem Brückenbau verbunden. Diese Lager dienen dazu, die Kräfte, die vom Zug aufs Gleis und damit auf den Brückenbau übertragen werden, so auszugleichen und zu verteilen, dass kein Schaden entsteht. Sind diese Lager kaputt, können Kräfte auf den Brückenbau einwirken, die der Sicherheit abträglich sind.

Offensichtlich ist das beim Rems-Viadukt im Augenblick der Fall. Doch gleich ist nicht sofort – und deshalb sehen die Fahrgäste am Viadukt auch noch keine Fachleute werkeln. Die Lager sollen „in der letzten Juliwoche“ gerichtet werden. Bis Ende Juli ist noch eine Zeit hin. Und für diese Datumsangabe übernimmt die Pressesprecherin der Deutschen Bahn auch keine Gewähr. Diese Aussage sei „Stand jetzt“. Es könne auch später werden. Die Fachleute müssen halt zur Verfügung stehen.

Mit Verringerung der Geschwindigkeit verringern sich auch die Kräfte

Deshalb fahren die Bahnen nach wie vor Schritttempo. Denn mit Verringerung der Geschwindigkeit verringern sich auch die Kräfte, die auf das Bauwerk einwirken.

Die ersten Tage war das noch ein bisschen kompliziert. Der Lokführer musste vor der Brücke anhalten und mit dem Fahrdienstleiter kommunizieren: Wann darf ich fahren? Das dauerte. Und brachte die großen Verspätungen mit sich. Inzwischen, also seit Donnerstag, 14. Juli, heißt es aus der Pressestelle, sei ein Signal eingerichtet, nach dem sich die Lokführer richten könnten. Die Kommunikation entfällt, die Verspätungen seien auf ein bis zwei Minuten geschrumpft – hauptsächlich der Langsamfahrt geschuldet.

Die Fahrgäste bekommen also noch eine Weile länger mehr Zeit dafür, den Blick von oben durchs schöne Remstal wandern zu lassen. Und das können sie jetzt ganz ohne Magengrimmen tun: Die Brücke, beruhigt die Pressesprecherin der Deutschen Bahn, brösele auf keinen Fall davon.