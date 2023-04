Bahn-Desaster und elf Wochen Vollsperrung ab Waiblingen: Wie geht’s jetzt weiter?

Wer glaubt, an den Sperrplänen der Bahn ließe sich noch irgendetwas drehen, der irrt: „Das ist fix“, sagte S 21-Chef Olaf Drescher am Karsamstag (08.04.) in Stuttgart auf der fürs Publikum zugänglichen Großbaustelle. Warum das so ist, erklärte Drescher persönlich vor Ort. Das eine oder andere Detail zum Ersatzkonzept für die Zeit der Vollsperrung ab 12. Mai gab der Eisenbahner ebenfalls preis. Die Bahn hatte noch am Gründonnerstag verkündet, man arbeite mit Hochdruck an einem Ersatzfahrplan und werde schnellstmöglich das Ergebnis veröffentlichen.

Worüber Olaf Drescher nun vorab aus dem Nähkästchen plauderte, lässt hoffen: Zwar sieht die gesamte Pendlerschaft aus dem Rems-Murr-Kreis zweifellos schweren Zeiten entgegen. Doch wird man nach Stuttgart gelangen können, obwohl zwischen dem 12. Mai bis zum Beginn der Sommerferien zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt kein einziger Zug fährt.

Wer es schafft, seinen Ärger über die unsägliche Kommunikationspolitik der Bahn und über sage und schreibe elf Wochen Vollsperrung mal für einen Moment beiseite zu lassen – kann Hoffnung schöpfen angesichts dessen, was Olaf Drescher zu berichten hat. Punkt eins: Neuerdings pilgern Bahnfachleute aus der für ihr schickes Schienennetz gerühmten Schweiz nach Stuttgart, um dort zu lernen, wie man einen digitalen Knoten auf den Weg bringt. Der digitale Knoten wird, sofern er funktioniert, als Blaupause für die Digitalisierung der Bahn deutschlandweit dienen und der Verkehrswende einen gehörigen Schub verleihen. Einen solchen Knoten gibt’s noch nirgendwo, nichtmal in Japan, versichert Drescher.

Olaf Drescher übernimmt, ohne zu zögern, die Verantwortung

Nach weit mehr als vier Jahrzehnten bei der Bahn bringt den Ingenieur aus Dresden so schnell nichts aus der Ruhe. Die Frage, wer denn nun verantwortlich ist für das Desaster, das der Sperrung folgen wird – diese Frage beantwortet er, ohne zu zögern, und kurz: „Ich.“

Schon Ende 2022 war klar: Ohne Vollsperrung wird es nicht funktionieren. Schon im März war klar: Die Strecke Waiblingen-Bad Cannstatt bleibt bis 29. Juli gesperrt. Warum die Bahn mit der Erstinfo erst am 10. März herausrückte und warum sich ein Sprecher noch am Gründonnerstag nicht dazu durchringen durfte, klar zu bestätigten, dass die Vollsperrung nicht etwa nur vier, sondern elf Wochen dauert – das weiß nur die Bahn.

Einem Pilotprojekt fehlen naturgmäß Vorbilder

Die Entscheidung für die lange Vollsperrung sei „schwierig zu begründen“, räumt Olaf Drescher unumwunden ein. Aber: Hier geht es um ein Pilotprojekt, sprich: Es gibt kein Vorbild. Man habe x Varianten durchgespielt, musste an zig Stellen nachsteuern, hat dies und das und jenes auf links gedreht – um am Ende zum Schluss zu kommen: Vollsperrung – oder das wird nichts.

Die gute Nachricht: „Wir werden pünktlich enden“, verspricht Drescher mit Blick auf das Ende der Vollsperrung am 29. Juli.

Mittlerweile habe man 80 Busse aufgetrieben deutschlandweit, um einen Ersatzverkehr auf die Beine zu stellen, berichtet Drescher weiter, und das Folgende dürfte ganz besonders spannend werden: Es sollen auf der Straße extra Busspuren eingerichtet werden, damit die Schienenersatzbusse nicht reihenweise im Stau stecken bleiben. Von einer „besonderen Verkehrslenkung“ spricht der Manager.

Freie Fahrt für Busse – und stehen dann Autos noch länger im Stau?

Die Details dazu müssen früher oder später auf den Tisch, denn bis zum 12. Mai ist es gar nicht mehr allzu lang. Noch mehr fluchen als ohnehin schon dürften dann die Autofahrer und -fahrerinnen. Nimmt man ihnen noch ein Stück von ihrer Straße weg, dürfte sich ihr Stau verlängern – zugunsten eines „permanenten Rundum-Busverkehrs“, der Pendlerinnen und Pendler von Waiblingen nach Bad Cannstatt bringt und zurück.

Die elf Wochen werden vorübergehen – und dann? Dann hat es der Rems-Murr-Kreis hinter sich, verspricht Drescher. Es folgen keine weiteren Bauten dieser Größenordnung mehr für den digitalen Knoten – nicht hier. Am Bahnhof Cannstatt können künftig Züge jedes Gleis in jeder Richtung befahren. Ein paar Tage Vollsperrung sind dann noch zum Jahreswechsel 2023/2024 zu erwarten: Dann schaltet die Bahn von der alten auf die neue Technik um, so sieht es zumindest der Plan vor.

Zum Thema alte und neue Technik hat Drescher eine Reihe weitere Infos parat: Der Güterverkehr wird nach wie vor über herkömmliche Signaltechnik gesteuert. Jene Züge, die Menschen statt Container von A nach B bringen, folgen in Zukunft digitaler Steuerungstechnik. Dass man jetzt beides am Bahnhof Cannstatt installieren muss, ist ein großes Ärgernis, weil man längst nicht so viele Kabel kreuz und quer und unten durch verlegen müsste, könnte man gleich komplett auf Digitaltechnik umstellen. Aber: die Politik hat’s so gewollt, sagt Drescher. Man wird dann später die Signaltechnik, die jetzt mühsam für den Güterverkehr zu installieren ist, wieder entfernen, wenn irgendwann dann alles digital läuft. Wie viel Geld die Doppelstruktur frisst, die nur für einen überschaubaren Zeitraum ihren Dienst tun wird – wer weiß es.

Protestkundgebung am 14. April

Längst hat sich ein Bündnis gegen die Streckensperrung zusammengefunden, und der Termin für die Großdemo steht ebenso fix wie die Pläne für die Sperrung: am Freitag, 14. April, beginnt die Protestkundgebung um 18 Uhr vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Das Bündnis lässt sich nicht davon beeindrucken, dass im digitalen Zeitalter alles besser werden könnte. Zu oft schon wurde alles schlechter, zu oft schon blieben Pendlerinnen und Pendler im Regen stehen. Mit ihrer unsäglichen Kommunikationspolitik dürfte die Bahn nun auch noch jene vergrätzt haben, die bisher zumindest noch ein bisschen Verständnis aufbringen konnten für die Tatsache, dass man umwälzende Neuerungen nur unter Schmerzen umsetzen kann.

Olaf Drescher beantwortet unterdessen geduldig Frage um Frage mitten auf der S 21-Baustelle. Schon früh am Samstagmorgen hatte sich die erste Schlange gebildet; später drängten sich Tausende Menschen auf dem riesigen Gelände, um anlässlich der Tage der offenen Baustelle die Kelchstützen und alles andere aus der Nähe zu begutachten.

„Stuttgart wird ein Highlight werden“

Ganz sicher hat Olaf Drescher, Eisenbahner durch und durch, während der Tage der offenen Baustelle eine Menge Vorwürfe zu hören bekommen, und ganz sicher ist ihm klar, welch fette Kröte die Rems-Murr-Pendlerschaft jetzt zu schlucken hat. Er kann nicht anders und bleibt trotz allem optimistisch, weil man sonst ein Projekt wie dieses nicht managen kann. „Augen zu und durch“, sagt er. Die Verkehrswende könne gelingen. „Und Stuttgart wird ein Highlight werden.“