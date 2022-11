Bahn: Go-Ahead setzt im Remstal mehr Züge ein, Berufspendler haben nichts davon

Bahnfahrer stöhnen schon länger über die Unzuverlässigkeit des durch Go-Ahead betriebenen Regionalbahnverkehrs im Remstal zwischen Stuttgart und Aalen, mit Stopps in Waiblingen, Schorndorf, Plüderhausen und Urbach. Am Mittwoch (16.11.) hat der Bahnbetreiber nun einen „Fahrplanwechsel mit Taktverbesserungen“ zum 11. Dezember angekündigt. Dass dieser zu Verbesserungen für die meisten Berufspendler führt, ist jedoch ausgeschlossen. Vorübergehend fahren zudem bald zeitweise nur noch "eingeschränkt barrierefreie" Zug-Garnituren umher, bis "technische Umrüstungen" abgeschlossen sind. Was hat es mit all dem auf sich?

Zugausfälle und Verspätungen scheinen bei Go-Ahead die Regel zu sein. Anfang November noch schrieb Go-Ahead einer unzufriedenen Pendlerin, die Leserin dieser Zeitung ist: Wegen der vielen Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf der Remsstrecke seien Verspätungen und Teilausfälle „nicht zu vermeiden“ – und „leider sind wir, wie auch viele andere Eisenbahnverkehrsunternehmen, einer so starken Nachfrage, wie sie punktuell auftritt, nicht gewachsen (zum Beispiel Konzerte, Fußballspiele, Baumaßnahme oder auch an Feiertagen). Die (bestellten) Kapazitäten reichen teilweise nicht aus und Sitz- und Stehplätze werden rar. Somit ist eine Mitnahme in Einzelfällen nicht immer möglich. In welcher Länge, mit wie vielen Sitzplätzen und in welcher Häufigkeit ein Zug eingesetzt wird, ist eine Entscheidung des Verkehrsministeriums. In diesen schwierigen Zeiten verstehen wir Ihre Bedenken, können hier aber leider keine kurzfristige Abhilfe schaffen.“

Zudem habe der „hohe Krankenstand“ beim Zugpersonal zu vielen Problemen geführt, teilte Go-Ahead auch Anfang November noch mit.

Vor dem Hintergrund dieser Probleme bleibt es ein Rätsel, was die sogenannten „Taktverbesserungen“ bringen sollen, die ab 11. Dezember „im Auftrag des Landes Baden-Württemberg“ für die Frankenbahn RE 8, die Residenzbahn IRE 1, die Filstalbahn MEX 16 und eben die Remsbahn MEX 13 erfolgen werden.

Die "Verbesserungen" muss man mit der Lupe suchen

Bei der Remsbahn werde der Halbstundentakt zwischen Stuttgart und Aalen an Werktagen bis Mitternacht „durch vier zusätzliche Zugpaare“ verlängert, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Gemeint sind laut Go-Ahead-Pressesprecherin Daniela Birnbaum „zusätzliche Zugverbindungen“. Die Änderungen muss man im Fahrplan allerdings mit der Lupe suchen:

Nach 20 Uhr fährt dann am 11. Dezember Montag bis Samstag nicht mehr nur um 20.20 und 21.20 und 22.20 und 22.20 und 0.20 Uhr ein MEX13 von Stuttgart los über Waiblingen (32 nach), Schorndorf (44 nach), Urbach (47 nach), Plüderhausen (49 nach) und weiter nach Aalen, . . .

. . . sondern vier zusätzliche MEX13 um 20.47, um 21.47, um 22.47 und um 23.47 Uhr ab Stuttgart und so weiter.

In Gegenrichtung ein noch komplizierteres Verlängerungsspiel: Montag bis Samstag fährt der MEX13 bis 10. Dezember in Aalen noch ab 19.07 und 19.37 und 20.07 und 20.37 und 21.37 und 22.37 und 23.37 Uhr los.

Ab 11. Dezember lauten die Abfahrtszeiten ab Aalen, Montag bis Samstag: 19.07 und 19.37, 20.07 und 20.37, 21.07 und 21.37, 22.07 und 22.37, 23.07 und 23.37 Uhr.

Ankunft in Plüderhausen 19.38 und 20.08 und 20.38 und 21.08 und 21.38 und 22.08 und 22.38 und 23.08 und 23.38 und 0.08 Uhr.

Ankunft in Urbach immer 19.11 und 19.41 und 20.11 und 20.41 und 21.11 und 21.41 und 22.11 und 22.41 und 23.11 und 23.41 und 0.11 Uhr.

Ankunft in Schorndorf 19.13 und 19.34 und 20.13 und 20.43 und 21.13 und 21.43 und 22.13 und 22.43 und 23.13 und 23.43 und 0.13 Uhr.

Ankunft in Stuttgart jeweils immer rund eine Stunde später.

Das bringt den allermeisten Berufspendlern im Remstal gar nichts, es sei denn, sie arbeiten im Schichtdienst.

Positiv für viele Berufspendler ist allenfalls das „neue Fahrplankonzept“ auf der Bahnstrecke im Filstal: Hier wird ein Teil des Fernverkehrs auf die Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm verlagert. Dadurch wird es für Go-Ahead möglich, pro Stunde zwei Züge zwischen Stuttgart und Geislingen an allen Wochentagen anzubieten. „Alle bisher in Plochingen und Esslingen endenden bzw. beginnenden Züge (13 Zugpaare) fahren neu ab/bis Stuttgart Hbf“, teilt Go-Ahead mit.

Und die Murrbahn?

Go-Ahead bittet um Verständnis dafür, „dass auf der Murrbahn die – verfrüht angekündigten – zwei neuen Zugverbindungen des Regionalexpresses 90 zwischen Stuttgart und Nürnberg erst zum Fahrplanwechsel in einem Jahr angeboten werden können.“

Vorübergehend nicht barrierefrei

Go-Ahead teilte am Mittwoch (16.11.) außerdem mit: Der neue Tiefbahnhof in Stuttgart solle Ende 2025 in Betrieb gehen. Gleichzeitig werde der neue „Digitale Knoten Stuttgart“ als Pilotprojekt der „Digitalen Schiene Deutschland“ mit der digitalen Sicherungstechnik European Train Control System (ETCS) ausgerüstet, das klassische Lichtsignal suche man künftig vergebens.

„Das Ziel soll sein, mittels ETCS mehr Zugverkehr auf der vorhandenen und neuen Infrastruktur abzuwickeln, deren Betrieb zuverlässiger und deren Instandhaltungsaufwand geringer werden zu lassen. Die künftigen digitalen Stellwerke können dann mit jedem Zug direkt kommunizieren“, schreibt Go-Ahead.

In den kommenden Jahren werde diese Technik sukzessive in alle 66 elektrischen Triebzüge von Go-Ahead Baden-Württemberg eingebaut. Während dieser Umrüstung stünden einzelne GABW-Fahrzeuge nicht für den Fahrgastbetrieb zur Verfügung und würden durch eingeschränkt barrierefreie, E-Lok-bespannte Zuggarnituren ersetzt. „Das Land Baden-Württemberg hatte das Unternehmen TRI als Dienstleister der Ersatzflotte ausgewählt. Diese TRI-Zuggarnituren werden als Go-Ahead-Fahrten kenntlich gemacht sein. Die ersten Ersatzfahrzeuge werden ab Fahrplanwechsel am 11. Dezember auf der Murrbahn (RE 90), Remsbahn (MEX 13) sowie auf der Frankenbahn (RE 8) unterwegs sein.“

Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität können laut Go-Ahead aber weiterhin bei Go-Ahead ihre Reiseroute voranmelden sowie größere Gruppen ihre Gruppenreise: go-ahead-bw.de.