Bahn-Sperrung im Rems-Murr-Kreis: DB enthüllt endlich Teil des Notfall-Fahrplans

Wenig erhitzt aktuell so sehr die Gemüter wie das drohende Bahn-Chaos im Rems-Murr-Kreis und der Region Stuttgart ab Ende April. Lange Zeit war nicht klar, wie die S-Bahn und andere Züge im Zeitraum der geplanten Streckensperrung überhaupt fahren werden. Was durch das Bahn-Unternehmen Go-Ahead vorab bekannt wurde, ließ nichts Gutes erahnen. Längst hat sich ein Protest-Bündnis formiert, aus der Politik häufen sich kritische Stimmen. Nun hat die Deutsche Bahn (DB) endlich erste Teile des Notfall-Fahrplans enthüllt.

Zeitraum vom 21. April bis 25. April

S-Bahn & Co.: Die Züge im Regionalverkehr

Die S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 fahren jeweils im 30-Minuten-Takt auf den gewohnten Strecken. Die S4 fährt nicht zwischen Backnang und Marbach.

Der MEX Crailsheim/Schwäbisch Hall fährt über Backnang/Ludwigsburg mit zusätzlichen Halten in Marbach. Der MEX Gaildorf – Stuttgart fährt nur bis Waiblingen.

Der RE Nürnberg – Stuttgart fährt über Backnang/Ludwigsburg mit zusätzlichen Halten an S-Bahn-Stationen. Der RE Friedrichshafen – Stuttgart verkehr mit Zusatzhalt in Bad Cannstatt.

Der IRE Aulendorf/Sigmaringen – Stuttgart fährt nur bis Tübingen.

Schienenersatzverkehr: Wie die Ausfälle kompensiert werden sollen

Für die S4 fahren ersatzweise Busse zwischen Backnang und Marbach im Halbstunden-Takt.

Der MEX zwischen Waiblingen und Stuttgart wird mit Bussen zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt ersetzt werden. Für den MEX zwischen Plochingen und Stuttgart soll ein "Express"-Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Lage im Fernverkehr: Welche Züge fallen aus?

Wer von Stuttgart nach München (oder umgekehrt) fahren will, hat laut Bahn mit folgenden Zügen die Möglichkeit: Stündlich sollen Bahnen von/nach NRW/Berlin über Stuttgart Hbf fahren. Darüber hinaus gebe es "einzelne IC-Verbindungen. Die TGV/ICE-Verbindung aus/nach Paris fährt nur ab/bis Stuttgart Hbf.

Zeitraum vom 25. April bis 12. Mai

S-Bahn und Regionalverkehr mit kleineren Einschränkungen

Im zweiten bereits bekannten Fahrplan-Zeitraum verkehren laut DB alle Züge des Fern- und des Regionalverkehrs "wie üblich" – mit folgenden Ausnahmen:

Die S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 fahren nur im 30-Minuten-Takt mit geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten. Ein Schienenersatzverkehr sei nicht erforderlich.

Zeitraum vom 12. Mai bis 29. Juli und darüber hinaus

Notfall-Fahrplan teilweise noch offen: Was wenn die Strecke richtig gesperrt ist?

Die Fahrplan-Änderungen dürften in diesem Zeitraum deutlich größer ausfallen. Denn in diesem Zeitraum sind Sperrungen im Bereich Waiblingen/Bad Cannstatt angekündigt. Doch wie groß, das ist weiterhin nicht bekannt. Man arbeite mit "Hochdruck" daran und werde "schnellstmöglich" informieren, so die Deutsche Bahn. Das gilt auch für die im zweiten Halbjahr 2023 geplanten Sperrungen im Bereich Vaihingen/Flughafen/Böblingen.

Notfall-Fahrplan in der App und im Netz: Wo kann ich mich informieren?

Der Notfallfahrplan soll bald auch in das Info-System der Deutschen Bahn eingespeist werden. Änderungen für die Fahrpläne vom 21. April bis 12. Mai 2023 "werden bis spätestens zum 14. April in den Fahrplanmedien wie bahn.de eingepflegt und sind ab dann auch im DB Navigator ersichtlich", heißt es in der Pressemitteilung.