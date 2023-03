Bahn-Sperrungen im Rems-Murr-Kreis: Geballter Volkszorn im Kreistag

Es ging heiß her am Montag (14.03.) im Kreistag wegen der Sperrungen auf der Remsbahn ab dem 21. April. Thomas Hachenberger mag sich vorgekommen sein wie der legendäre Überbringer einer schlechten Nachricht, den der Volkszorn trifft und der dies mit seinem Leben bezahlt. Der VVS-Geschäftsführer nahm die geballte Wut der Kreisrätinnen und Kreisräte jedoch bemerkenswert gelassen und versprach, sich bei der Bahn für Erstattungen bei Dauer-Ticket-Inhabern einzusetzen.

Eigentlich war Thomas Hachenberger gar nicht wegen des absehbaren Chaos im Regionalverkehr im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistages eingeladen. Er sollte und wollte eigentlich der Überbringer einer guten Nachricht sein: nämlich des 49-Euro-Tickets. Was das für Bus- und Bahnfahrer im Kreis bedeutet und wie es das Tarifsystem des Verkehrsverbundes umkrempelt, trat jedoch in den Hintergrund.

Zunächst machten die Volksvertreter ihrem Ärger über die Bahn Luft, die ab Frühjahr und den ganzen Sommer lang den Pendlern an Rems und Murr allerhand zumutet. Wegen Kabelverlegungen für den neuen Digitalen Verkehrsknoten Stuttgart mit dem digitalen Europäischen Zugsicherungssystem (ETCS) wird die Remsbahn zeit- und streckenweise gesperrt. Im Remstal droht Chaos im S-Bahn- und Regionalverkehr.

Die Ankündigung für die Sperrungen ab Ende April reihte sich jäh ein in weitere jüngste Hiobsbotschaften über die Stammstreckensperrung vom 29. Juli bis zum 8. September und den nur noch auf jede halbe Stunde reduzierten Takt der S 3 (Februar bis Anfang Mai).

"Schlampereien und Versäumnisse der Deutschen Bahn"

Den Anfang in der Aussprache im Verkehrsausschuss des Rems-Murr-Kreistags machte Klaus Riedel (SPD), der die Schuld in den Schlampereien und Versäumnissen der Deutschen Bahn in der Vergangenheit sieht – und nicht zuletzt im Projekt Stuttgart 21. Das, ganz nebenbei gesagt, keinesfalls wie angekündigt bis Ende 2025 fertig werde – wenn der neue Bahnhof jemals in Betrieb gehe. „Es ist eine Totalkatastrophe.“

Marie-Luise Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) macht sich Sorgen um den Tourismus, die Gastronomie und die ganze Veranstaltungsbranche, wenn im Frühjahr und Sommer keine S-Bahnen fahren und folglich die Gäste wegbleiben. Als Weinstädterin würden sie und ihre Familie wohl auf Ausflüge nach Stuttgart verzichten – und im Remstal würden Weinstuben und Gaststätten umgekehrt die Stuttgarter Gäste schmerzlich vermissen.

Für Raimon Ahrens (Freie Wähler) ist es „komplett unverständlich“, dass die Deutsche Bahn dermaßen planlos an die dringend notwendige Sanierung des Schienennetzes herangeht.

Auch Jochen Haußmann (FDP/FW) kann nicht nachvollziehen, weshalb die Bahn mit einem so kurzen Vorlauf die Sperrungen angekündigt hat. Das sei nicht zu akzeptieren.

Ulrich Scheurer (CDU) gehört zu den Bahn-Geplagten, die täglich von Plüderhausen nach Stuttgart pendeln. Mittlerweile hat er es sogar aufgegeben, sich jeden unpünktlichen oder ausgefallenen Zug zu notieren. Schlicht als „unterirdisch“ bezeichnet er die „Schlechtleistungen“ von Go-Ahead und Deutsche Bahn.

VVS verspricht, Erstattungen bei der Bahn ins Gespräch zu bringen

Landrat Richard Sigel räumte ein, sprachlos gewesen zu sein, als er Freitag vergangener Woche von der Bahn-Pressemitteilung überrascht wurde. „Die Menschen brauchen einen funktionierenden ÖPNV, sonst kommen sie nicht an ihre Arbeitsplätze, zu ihren Ausbildungsplätzen oder an ihre Schulen.“

Und was könnte Thomas Hachenberger all diesen Vorwürfen entgegnen, zumal den Verkehrsverbund Stuttgart keinerlei Schuld trifft? Er versprach, in den anstehenden Gesprächen mit der Bahn auch die Erstattungen ins Gespräch zu bringen. Vor allem werde er auf einen funktionierenden Schienenersatz-Verkehr drängen. Denn Pläne für die Busse hat die Bahn bisher auch noch keine vorgelegt.

Landrat Sigel fordert schlüssige Ersatzfahrpläne

Landrat Dr. Richard Sigel hat im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistags an die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn appelliert. Vor allem für die monatelange Sperrung zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen von Ende April bis Ende Juli brauche es dringend ein Alternativkonzept mit funktionierenden Ersatzverkehren. Schließlich ist in Sachen Pendlerfrust das Fass bei den Bürgerinnen und Bürgern längst übergelaufen. Das zeigen auch die zahlreichen Rückmeldungen aus der Bürgerschaft, die im Landratsamt eingehen.