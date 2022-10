Bau-Infotag in Geradstetten: „Als Kind habe ich immer die Bagger bewundert“

Schüler stehen vor einem Tisch, auf dem sich Infomaterial zu verschiedenen Bauberufen stapelt. Ein Junge kann sich nicht so recht entscheiden, welche Arbeit ihn am meisten überzeugt hat: „Beim Mauern hatte ich am meisten Spaß, aber Baugeräteführer finde ich am interessantesten“, sagt er – und entscheidet sich für beide Prospekte.

Bei trockenen Fakten bleibt es beim Infotag für Bauausbildungen im Bildungszentrum in Geradstetten allerdings nicht. Am Dienstag klopfte und hämmerte es dort aus allen Ecken, Bagger brummten um die Wette. Schulklassen wuselten durch die Werkshallen und wurden selbst handwerklich aktiv. Nach getaner Arbeit gab es einen Stempel. Rund 400 Schüler haben sich über Berufe in der Bauwirtschaft informiert, ihr handwerkliches Geschick auf die Probe gestellt und sich mit Auszubildenden ausgetauscht.

Standort in Geradstetten soll sich vergrößern

Was von innen wie eine große Werkstatt mit angrenzender Baustelle im Außenbereich aussieht, ist das Gelände des Bildungszentrums. Neun Hallen auf etwa 30 000 Quadratmetern sind dort zu finden. Der Standort in Geradstetten soll sich sogar noch vergrößern, damit man dort noch mehr Angebote für noch mehr Azubis schaffen kann. Man wolle auf dem neuesten Stand der Technik bleiben; zudem sollen die Angebote für Fort- und Weiterbildung ergänzt werden, denn auch die seien ein wichtiges Standbein, wie Zentrumsleiter Dewi Evans verrät.

120 bis 160 Auszubildende pro Woche

Zwölf Lehrer unterrichten zwischen 120 bis 160 Auszubildende pro Woche. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt elf Ausbildungszentren mit verschiedenen Schwerpunkten. Die Schwerpunkte in Geradstetten liegen bei diesen Berufen: Beton- und Stahlbetonbauer, Straßenbauer, Maurer und Baugeräteführer/-innen.

In einer Halle zeigt der Auszubildende Patrick Lindner verschiedene Schalungssysteme. Eine Schalung diene dem Beton unter anderem als Form, erklärt er. Der 37-Jährige ist im ersten Ausbildungsjahr als Straßenbauer. An seiner Ausbildung begeistere ihn vor allem das „tolle Miteinander“. Man verdiene außerdem gutes Geld, wie er findet. Die monatliche Ausbildungsvergütung liegt im ersten Jahr bei 920 Euro brutto, im zweiten bei 1230 Euro und im dritten Jahr bei 1495 Euro.

An sieben Stationen können die Schüler ihr Geschick unter Beweis stellen: In einer Holzwerkstatt werden Nägel ins Holz geschlagen. Bei einer anderen Station wird Holz ausgemessen und mit einer Handsäge geschnitten. Auch Betonieren will gelernt sein: Wie wird das Gemisch überhaupt zusammengestellt? Das erfahren die Schüler – und dürfen die Flüssigkeit in Silikonformen gießen. „Das ist ein bisschen wie Kuchenbacken“, so Evans.

Wer traut sich, weit hinauf aufs Baugerüst zu klettern?

Wer sich beim Infotag als Maurer versuchen will, darf mit Ziegelsteinen hantieren. Einen Stempel verdient sich, wer mag, in luftiger Höhe: Auf ein Baugerüst klettern und die Aussicht genießen, lautet hier die Anweisung.

Riza Yasavur ist im ersten Ausbildungsjahr zum Straßenbauer. Er findet es wichtig, den jungen Leuten beizubringen, wie sich Baustoffe anfühlen und wie man mit den verschiedenen Materialien umgeht. Riza konnte schon feststellen, dass viele eine Ausbildung am Bau bisher noch gar nicht in Betracht gezogen haben. Er selbst sei quasi auf der Baustelle aufgewachsen. Auch sein Vater und Onkel sind in der Baubranche tätig, erzählt er. „Als Kind habe ich immer die Bagger bewundert. Ich freue mich, wenn ich das Ergebnis meiner Arbeit sehe – zum Beispiel eine asphaltierte Straße.“ Für ihn sei das eine Art von Kunst.

Das Übungsgelände auf dem Außenareal scheint sehr beliebt zu sein: Die Schüler tummeln sich um den großflächigen Platz, über den sowohl größere als auch kleinere Geräte rollen. An einer Station ist die Schlange besonders lang: Eine im Vergleich zu den Baggern eher kleinere Maschine umfährt Hüttchen, die zu einem Parcours aufgebaut sind. Es ist eine Grabenwalze, wie Thomas Schmidt, Ausbildungsleiter im Hochbau, erklärt. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als könne sich die Walze vollautomatisch und ganz alleine fortbewegen. Sie wird allerdings mit einer Fernsteuerung von den Schülern gelenkt. „Eine Grabenwalze verdichtet und begradigt den Boden“, erklärt Schmidt. Der Vorteil einer solchen Walze sei, dass man sie vom Bagger aus steuern kann und nicht in den Graben hinabsteigen muss. Weiter hinten wird gezeigt, wie ein Sauggerät Bordsteine verlegt. „Früher hat man das alles mit der Hand gemacht“, weiß Evans. Keine leichte Arbeit, wenn man bedenkt, dass die Teile 70 Kilogramm wiegen.

Ausbildung zum Baugeräteführer in Geradstetten sehr beliebt

Während Maurer bundesweit der beliebteste Ausbildungsberuf in der Baubranche ist, stehe in Geradstetten die Ausbildung zum Baugeräteführer hoch im Kurs, sagt Evans. Wie der Name schon erahnen lässt, gehört zu den Aufgaben eines Baugeräteführers oder einer Baugeräteführerin, dass er oder sie Maschinen wie Bagger, Kräne, Radlader, Walzen und Raupen richtig einsetzt und steuert. Auch die Wartung, Reparatur und Instandhaltung dieser Maschinen ist Teil der Ausbildung.

Im Ausbildungsjahr 2021/2022 seien in Baden-Württemberg fast 6000 Nachwuchskräfte in den Bauberufen ausgebildet worden. Trotzdem wird Nachwuchs gesucht: „Für jeden Bewerber gibt es zwei freie Stellen“, so Evans. „Allerdings muss man auch sagen, dass die Baubranche in den letzten 20 Jahren etwa 15 Prozent Zuwachs verzeichnen konnte.“ Berufe in der Baubranche haben Zukunft, betont er.

Der Anteil der weiblichen Auszubildenden ist bei den Baugeräteführern größer als bei anderen Bauberufen. „Insgesamt entscheiden sich aber nur etwa fünf Prozent Frauen für eine Ausbildung in der Baubranche“, so Evans. Der Frauenanteil steige zwar, aber nur sehr langsam.

Man bemerke auch einen allgemeinen Rückgang in der Bauindustrie, welcher etwa der Energiekrise und dem Rohstoffmangel geschuldet sei. Die hohen Preise mindern die Gewinne. Gerade im Wohnungsbau sei man verunsichert. Öffentliche Aufträge gebe es hingegen viele.

Trotzdem: Berufe in der Baubranche werden attraktiver, so Evans. Das könnte auch mit der Digitalisierung zusammenhängen. Viele Geräte sind GPS-gesteuert. Digitale Prozesse optimieren die Arbeit – und machen es den Menschen auf der Baustelle ein wenig leichter.