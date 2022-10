Bauarbeiten an der Bahnstrecke im Rems-Murr-Kreis: S2 betroffen

Wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke im Rems-Murr-Kreis kommt es im Zeitraum zwischen dem 29. Oktober bis einschließlich 06. November zu Fahrplanänderungen bei der S-Bahn der Linie S2, dem IRE 1 und dem Mex13. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) in einer Pressemitteilung am Mittwoch (19.10.) mit.

Vom 29. Oktober bis 6. November werden zwischen Grunbach und Schorndorf Gleise erneuert. In Waiblingen werden zwischen dem 29.10. und 30.10. Arbeiten an der Oberleitung durchgeführt. Ebenfalls zwischen dem 29.10. und 30.10. werden Bauarbeiten zwischen Fellbach und Schorndorf durchgeführt.

S2 fährt nur im 30-Minuten-Takt

Aufgrund der Bauarbeiten fährt die S2 in diesem Zeitraum nur im 30-Minuten-Takt. Am 7. November kann von 0.00 bis 3.00 Uhr der Bahnhof Schorndorf nicht angefahren werden. Vom 29.10. bis 02.11. verkehrt die S2 in Richtung Schorndorf ohne Halt zwischen Vaihingen und Stuttgart-Hauptbahnhof (oben).

Die Linie IRE1 entfällt zwischen 7 und 19 Uhr zwischen Stuttgart und Aalen sowie zwischen 12 und 20 Uhr zwischen Aalen und Stuttgart. Am 30. Oktober 2022 entfällt zusätzlich der Zug Stuttgart ab 23:13 Uhr bis Karlsruhe.

Bei der Linie MEX13 entfallen die meisten Züge zwischen Schorndorf und Aalen.

Folgende Fahrplanänderung gilt bei der S2 am Samstag (29.10.):

Von 0.00 Uhr bis 3 Uhr kann der Bahnhof Schorndorf nicht angefahren werden. Es fahren Ersatzbusse zwischen Weiler und Schorndorf.

Die Linie S2 fährt zwischen Schorndorf und Fellbach ganztägig in beiden Richtungen nur im 30-Minutentakt. Es fahren die Züge Schorndorf ab Minute 18 und 48, Filderstadt ab Minute 04 und 34.

Zwischen 8 Uhr und 18 Uhr entfallen die Halte in Fellbach. Fahrgäste mit Start in Fellbach fahren nach Waiblingen und steigen dort in die Linie S3 der Gegenrichtung um. Fahrgäste mit Fahrtziel Fellbach fahren bitte bis Sommerrain und steigen dort in die Linie S3 der Gegenrichtung um.

Außerdem entfällt zwischen 8 Uhr und 18 Uhr in beiden Richtungen der Halt in Rommelshausen. Fahrgäste werden gebeten, die Buslinien 211 und 212 oder den Kleinbus des Schienenersatzverkehrs zu nutzen, der in Rommelshausen am Bahnhof und in Waiblingen ZOB Steig 11 hält.

Folgende Fahrplanänderung gilt bei der S2 am Sonntag (30.10.):