Bauarbeiten bei der S-Bahn: Kein Halt zwischen Backnang und Neustadt-Hohenacker

Bauarbeiten bei der S-Bahn: In den Nächten von 20. auf 21. Februar sowie von 21. auf 22. Februar jeweils im Zeitraum von 21 Uhr bis 5 Uhr werden Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik durchgeführt. "Deshalb fährt die S3 in diesem Zeitraum nur zwischen Flughafen/Messe und Neustadt-Hohenacker", teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) am Freitag (10.02.) mit.

Laut VVS werden zwischen Neustadt-Hohenacker und Backnang Ersatzbusse eingerichtet, die an den Bahnhöfen in Backnang, Maubach (in der Wiener Straße), Nellmersbach (Gewerbegebiet), Winnenden, Schwaikheim und Neustadt-Hohenacker halten.