Bauarbeiten in Fellbach: Haltausfälle bei der S-Bahn in Richtung Filderstadt

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es zu Haltausfällen in Fellbach, wie der Verkers- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Montagmorgen (17.10.) mitteilte. Es entfallen in den Nächten vom 25./26.10., 26./27.10. sowie 27./28.10. um 23.13 Uhr, 23.43 Uhr, 0.13 Uhr und 0.43 Uhr die Halte in Richtung Filderstadt.

"Fahrgäste mit Start in Fellbach fahren bitte nach Waiblingen und steigen dort in die Linie S3 der Gegenrichtung um," schreibt der VVS weiter in seiner Mitteilung. Fahrgäste deren Fahrtziel Fellbach sei, sollen bis Sommerrain fahren und dort in die Linie S3 der Gegenrichtung umsteigen.