Behoben: Fahrtausfälle zwischen Endersbach und Schorndorf am Montag (27.06.)

Auf der Linie S2 war am Montagabend für mehrere Stunden kein Zugverkehr zwischen Endersbach und Schorndorf möglich. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit.

Der Grund war ein Notarzteinsatz wegen eines Personenunfalls im Gleisbereich bei Winterbach. Die Polizei und weitere Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Linie S2 verkehrte nur im Abschnitt zwischen Stuttgart Vaihingen und Grunbach, später am Abend richtete der VVS einen Ersatzverkehr mit Halt an allen Stationen zwischen Endersbach und Schorndorf ein. Nun fahren die Züge aber wieder auf der gesamten Linie, die S2 verkehrt regulär von und bis Schorndorf. Der VVS meldete gegen 21 Uhr, dass der Ersatzverkehr mit Bussen in Kürze eingestellt werde.