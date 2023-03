Beispielloses Bahnchaos im Rems-Murr-Kreis droht: Proteste werden immer lauter

Jetzt nimmt der Protest noch mehr Fahrt auf, und der Frust sitzt sehr, sehr tief. Ob die Bahn diese Welle der Empörung durchstehen wird, ohne ihre Sperr-Pläne doch noch zu ändern – das wird mehr als spannend.

Bahnchaos trifft Zigtausende Menschen im Kreis

Die Sachlage: Pendlerinnen und Pendler müssen wahrlich nicht das erste Mal mit allerlei Ärgernissen und Verspätungen zurechtkommen. In naher Zukunft droht aber mehr als nur ein Ärgernis, und es trifft Zigtausende Menschen im Rems-Murr-Kreis: Sie werden nicht mehr in einer annehmbaren Zeit nach Stuttgart mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangen können. Der Grund sind Sperrungen. In der Zeit vom 12. Mai bis 9. Juni wird Stand heute zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt keine S-Bahn verkehren und kein Zug: Die Strecke bleibt wegen Bauarbeiten, die mit dem digitalen Knoten Stuttgart und mit S 21 zu tun haben, komplett gesperrt. Erst vor kurzem hat die Bahn das bekanntgegeben.

Kaum jemand glaubt daran, dass die Bahn einen funktionierenden Ersatzverkehr organisieren könnte. Zumal schon wirklich sehr viele Busse eingesetzt werden müssten – die dann vermutlich im Stau steckenbleiben.

Regelrechte Hilferufe erreichen unsere Redaktion mittlerweile. Bei Politikern aller Ebenen kommen Beschwerden an. Der Rems-Murr-Landrat, Oberbürgermeister und Bürgermeister aus dem Kreis, der Kreistag, Abgeordnete aller Parteien haben ihren Unmut bekundet. Die Telefone stehen nicht mehr still, zumal sich niemand vorstellen mag, welches Chaos droht: Jetzt schon stranden frühmorgens in Schorndorf Fahrgäste, weil wegen Gleisbauarbeiten Züge nicht fahren und S-Bahnen ausfallen. Am Mittwoch waren um 6.49 Uhr mitten in der Berufsverkehrszeit zwei Ersatzbusse, bereitgestellt von Go-Ahead, binnen kürzester Zeit so voll, dass längst nicht alle Fahrgäste Platz fanden.

Diese Widrigkeiten ziehen einen regelrechten Rattenschwanz an Problemen nach sich. Die Waiblinger CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp berichtet von zahlreichen Hilferufen von Bürgerinnen und Bürgern, darunter einem Hausarzt, dem es ergeht wie vielen Arbeitgebern: Alle Beteiligten müssen irgendwie damit klarkommen, dass Angestellte wegen der Probleme mit der Bahn nicht rechtzeitig zur Arbeit erscheinen können.

Bahnfahrer: Worte der Empörung reichen uns nicht

Die Region werde „sehenden Auges ins Verkehrschaos gestürzt“, warnt ein Pendler aus Winterbach: Helfen Sie uns, bittet der frustrierte Bahnkunde diese Zeitung, denn „Worte der Empörung der Politiker reichen nicht und nützen uns Kunden gar nichts.“

Was der Pendler zusätzlich nicht fassen kann: In der VVS-App sind die Sperrzeiten noch gar nicht hinterlegt. Es stimmt, wie ein Test ergibt: Sucht man in der VVS-App nach einer Verbindung von Schorndorf nach Stuttgart am 16. Mai, also mitten in der Zeit der Vollsperrung, schlägt die App eine entspannte Fahrt mit der S2 vor, die Fahrgäste angeblich in 37 Minuten von Schorndorf nach Stuttgart bringt. Unterbrechungsfrei. Das würde vermutlich nicht mal dann klappen, wenn die Bahn ihre Sperr-Pläne anpassen würde bis dahin.

Genau das wollen die CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Rems-Murr-Kreis, Siegfried Lorek und Christian Gehring sowie die Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp erreichen. Sie fordern den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, per Pressemitteilung dazu auf, die Pläne zu ändern, damit es die Pendlerschaft aus dem Rems-Murr-Kreis nicht ganz so hart trifft. „Die Bahn sollte dringend prüfen, ob die Kabelbauarbeiten auf die verkehrsschwächeren Zeiten begrenzt werden könnten, also auf die Nächte sowie auf die Tagesrandlagen zwischen den Hauptverkehrszeiten am Morgen, am späten Nachmittag und frühen Abend. In diesen Zeiten sind weitaus weniger Fahrgäste unterwegs, und dadurch wären vor allem Berufspendlerinnen und Berufspendler sowie Schülerinnen und Schüler nicht von den Sperrungen betroffen. Das würde außerdem den Ersatzverkehr ungemein entlasten“, heißt es im gemeinsamen Schreiben der drei Abgeordneten, und weiter: „In den Schulferien könnten die Arbeiten und Sperrungen dann ausgeweitet werden, wie wir das schon zuletzt vorgeschlagen hatten. In dieser Kombination würde das die Situation insgesamt deutlich entzerren. Die täglichen Fahrgastzahlen von über 50.000 Menschen alleine über Busse oder eine individuelle Anreise zu regeln, scheint aus unserer Sicht nicht realisierbar zu sein.“

Nicht realisierbar wird laut Olaf Drescher etwas ganz anderes, sofern man die wochenlangen Sperrungen nicht auf Biegen und Brechen durchzieht. Zumindest ging das aus Dreschers Stellungnahme hervor, die der fürs Projekt S 21 Verantwortliche vor wenigen Tagen im Verkehrsausschuss der Regionalversammlung in Stuttgart abgegeben hatte. Demnach gibt es genau zwei Möglichkeiten: Entweder, man zieht das jetzt durch und erledigt sehr, sehr umfangreiche Bauarbeiten, die für den digitalen Knoten Stuttgart und damit für den S-21-Betrieb nötig sind – oder der Zeitplan für den S-21-Start, terminiert auf Ende 2025, ist nicht zu halten.

Ach so, und das fällt den Verantwortlichen erst jetzt auf? Zigtausende Pendlerinnen und Pendler müssen jetzt halt sehen, wie sie klarkommen?

Warum die Bahn derart kurzfristig derart gravierende Eingriffe ankündigt, das fragt sich seit dem 10. März, dem Tag der Veröffentlichung der betreffenden legendären Pressemitteilung, die gesamte Region.

Einen digitalen Knoten dieser Art gibt's bisher nirgendwo

Die offizielle Antwort, vorgetragen von Olaf Drescher im Verkehrsausschuss: Einen digitalen Bahnknoten, wie er jetzt in Stuttgart entsteht, gibt’s noch nirgendwo. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, sprich: Alle Fehler, die man macht, wenn man etwas zum ersten Mal macht, und alle mit komplett Neuem verbundenen Schwierigkeiten – bündeln sich jetzt in Stuttgart. Die gesamte Rems-Murr-Pendlerschaft trägt die Folgen.

Offenbar verlief die Planung der höchst umfangreichen, jetzt für die Digitalisierung nötigen Bauarbeiten alles andere als reibungslos. Wie zu hören ist, gibt’s nicht mal besonders viele Firmen, die sich an solch ein Mammutprojekt überhaupt heranwagen. Jedenfalls dachte – oder hoffte – man viel zu lange, diese Bauarbeiten ließen sich ohne wochenlange Vollsperrungen durchziehen. Offenbar hat wer auch immer irgendwann die Reißleine gezogen und Klartext gesprochen, so oder ähnlich darf man sich das vorstellen: Man kann nicht 1200 Kilometer Kabel verlegen – und um diese Menge geht’s in Cannstatt – und sich unter Gleisen hindurchbuddeln, während oben Züge rollen. Entweder, ihr sperrt die Strecke komplett, und wir ziehen das durch – oder wir lassen’s.

VVS pflegt im Moment lieber noch gar keine Infos in die App ein

Unterdessen lässt der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) die Finger davon, jetzt schon Informationen in die App einzupflegen, die noch gar nicht gesichert sind, sprich: Lieber lässt man Infos über zu erwartende Riesenprobleme komplett weg und spielt Ortsunkundigen eine heile Welt vor. In der Antwort einer VVS-Sprecherin auf eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung klingt es etwas moderater: „Die Deutsche Bahn hat die Bauarbeiten zum digitalen Stellwerk Bad Cannstatt/Untertürkheim angekündigt. Welche konkreten Auswirkungen die 'heiße' Phase (12. Mai bis 28. Juli 2023) haben wird, wird derzeit noch geklärt. Die Bahn plant momentan, wie der Schienenverkehr laufen wird. Es ist nicht nur der Nahverkehr, sondern auch der Fern- und Güterverkehr betroffen. Im zweiten Schritt kann dann ein Konzept für die S-Bahn erarbeitet werden. Wenn dies steht, werden die Schienenersatzverkehre geplant. Sobald die Fahrpläne fertig sind, werden wir sie in die Fahrplanauskunft übernehmen.“