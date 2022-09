Bekloppt? Schon - aber auf die gute Art! Bobby-Car-Meisterschaft in Großerlach

Das Geheimnis dieses Rennsports, sagt Patrick, lautet: „Man muss bekloppt sein.“ Nach einem Nachmittag als Zuschauer bei Wertungsläufen zur deutschen Bobby-Car-Meisterschaft in Großerlach wollen wir ihm zwar nicht komplett widersprechen, aber einige wichtige Einschränkungen anbringen ...

Qualmende Schuhsohlen und knüppelharte Gegenmaßnahmen

Samstagnachmittag, grade fährt die sogenannte Amateurklasse – von der Profiklasse unterscheidet sie sich allerdings nicht nach Verdienstperspektiven, sondern nur nach Gewicht. Bei den „Amateuren“ darf das Fahrzeug maximal 30 Kilo wiegen, bei den „Profis“ 40; Hobbyfahrer sind alle. (So eine Meisterschaft fand vor Jahren auch schon in Urbach statt.)

Aus ganz Deutschland kommen sie, von Münster über Meimsheim bis Mosbach, viele sind mit dem Wohnwagen da, ein regelrechtes Fahrerlager hat sich hier in Großerlach gebildet. (Wissenswertes über Großerlach finden Sie übrigens auch hier.)

Mit am Start: Patrick, 43, aus Löhnberg bei Wetzlar.

Patrick hat offiziell zwar auch einen Nachnamen (Offenbach) – aber weil hier alle „eine große Familie sind“, besteht er gegenüber dem Reporter vom ersten Satz an auf dem Du. Und „wenn du sonst noch was wissen willst, kannst du jeden hier fragen. Denn die sind alle genauso bekloppt.“

Per Bobby-Car also geht es hier den Hang runter über einen kurvenreichen Asphaltweg. Unten im Ziel hat der unbedarfte Zuschauer erst mal nur einen einzigen Gedanken: Um Himmels willen, die müssen ja am Ende mit den Füßen bremsen! Gehen da die Schuhe nicht in Flammen auf?

„Qualmt schon“ manchmal, sagt Stefan Köhler, Erster Vorsitzender des Bobby-Car-Sportverbands – die Starter befestigen deshalb Stücke von Motorradreifen auf der Sohle. „Manche schrauben, manche kleben.“ Patrick hat sich für „uralte Chopperreifen“ entschieden, „die knüppelhart sind“.

Kleine Regelkunde: Was ist wirklich noch Bobby-Car an diesen Bobby-Cars?

Aber was heißt hier eigentlich Bobby-Car? Voilà, die Regeln: Der Körper eines Original-Spielzeugautos der Firma Big muss verbaut sein, denn das Unternehmen unterstützt die Rennserie; ferner gibt es Obergrenzen für Höhe, Breite, Länge, Gewicht. So. Und das war’s.

Manche Gefährte hier sehen tatsächlich echt noch aus wie Bobby-Cars, andere sind als solche kaum noch zu erkennen. Der eine baut drunter ein Chassis aus Holz, weil er halt Schreiner ist. Der andere mag’s schick und gönnt sich Alu-Felgen. Nur luftgefüllte Reifen statt der ab Werk gelieferten Plastikdinger haben alle. Grund: das Tempo. Der Weltrekord mit einem handelsüblichen Original-Bobby-Car liegt bei 106,01 km/h, mit Pneus dagegen bei 130,72.

So schnell wird es in der Amateurklasse an diesem Samstag zwar nicht, zu anspruchsvoll und gewunden ist die Strecke. Aber rund 70 Sachen in der Spitze sind schon drin. Was für Patrick bedeutet: Wochenends ist er fast so schnell unterwegs wie werktags im Beruf – bloß „hab ich dann 40 Tonnen hinter mir“, als Lkw-Fahrer.

Von Adrenalin, Streckenlesern und Fangzäunen

Bei den Profis, erzählt Köhler, erlauben manche keinen Blick unters Bobby-Car oder haben die Radlager abgeklebt, um Technologie-Spionage zu verhindern. Und es soll welche geben, die schon morgens zu Fuß den Berg hochstapfen, um „die Strecke zu lesen“: Welche Kurve fährt man wie an? Aber größtenteils geht es angenehm lässig zu: Manchmal beraten sich zwei, die bereits fertig zum Duell Schulter an Schulter auf der Startrampe stehen, noch schnell gegenseitig, wie man die erste Kurve am besten nimmt. „Wir sind 'ne kleine Community“, sagt Patrick: Vor dem Start „klatscht man sich ab“, dann ist man „'ne halbe Minute Konkurrent“, und unten fällt man sich nach einem besonders dramatischen Rennen „in die Arme: Alter, das war geil!“ Ein „Familiensport“: Patricks Frau arbeitet am Rennleitungsstand, „mein Junger fährt morgen“.

Ganz ungefährlich ist es nicht. „Ich hatte auch schon 'nen schweren Unfall“, räumt der Erste Vorsitzende Stefan Köhler ein, seither „höre ich am Start mein Herz klopfen“. Aber irgendwie ist das auch geil. „Unser tägliches Adrenalin gib uns heute.“ Und in den Kurven gibt es ja Strohballen und Fangzäune.

Renneindrücke, die Frauenfrage und ein Beinbruch

Der Start: Zwei Baby-Boliden stehen nebeneinander auf der Rampe, die Vorderräder werden gehalten von einem hochgeklappten Bodenbrett; dann löst sich die Klappe, die Fahrzeuge rollen los. Wer besser wegkommt, bleibt in der Regel bis unten vorne – sofern er nicht gleich in der ersten Kurve, etwa 150 Grad scharf, in die Wiese rauscht. Was etwa bei jedem zweiten Lauf der Amateurklasse passiert. Patrick selber glänzt als Blitzstarter (hier offenbart sich der Segen seiner etwas voluminöseren Statur), muss aber aufpassen, dass es ihn nicht aus den Kehren trägt (da wird sein Kampfgewicht von „99 plus“ zum Fluch).

Kurze Unterbrechung: „Ronja hat den Zaun abgeräumt“, der muss jetzt erst repariert werden.

Ronja? Genau, Ronja. Denn zwar haben wir vor unserem Besuch vermutet, dass die Idee, ein Kleinkindergefährt zu tunen, sich mit seinem Erwachsenenkörper draufzuklemmen und dann einen Berg runterzubrettern, eher so ein typischer Ausbund von Männer-Vernunft sein dürfte. Aber nichts da, hier geht es emanzipiert zu: Bei der Amateurklasse sind fast die Hälfte Frauen!

Julia Köllner zum Beispiel: „Wir haben sogar schon überlegt, ob wir fordern, dass es eine Frauenklasse gibt.“ Aber „die Männer gut aufzumischen“, ist fürs Erste auch okay. Wenngleich Julia selber „nicht mehr mit der Brechstange“ fährt, seit sie sich dabei „vor zehn Jahren das Bein gebrochen“ hat.

Wetterfeste Rennpiloten und eine kleine Bilanz

Wer hat gewonnen an diesem Nachmittag? Das wissen wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil es dann nämlich zu regnen begann und dermaßen unwirtlich wurde, dass Schreiber wie Fotograf entflohen. Den Fahrern war das weitgehend wurscht: Sie rasen prinzipiell „bei Wind und Wetter“.

Wer will, mag sie bekloppt finden. Vor allem aber sind sie: saumäßig sympathisch.