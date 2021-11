Das Benefizkonzert des Lions Clubs Schorndorf mit der Original Wiener Strauss Capelle unter der Leitung ihres Chefdirigenten Rainer Roos war im Januar 2021 coronabedingt ausgefallen. Aber gerade wegen der Pandemie ist es dem Lions Club Schorndorf wichtig, eine Veranstaltung anbieten zu können, mit der Künstler unterstützt werden. Dies soll nicht nur in finanzieller Hinsicht geschehen mit Blick auf den Erlös eines Benefizkonzerts. Man will dieser in solchen schweren Zeiten auf besondere Weise