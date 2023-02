Benjamins Weg: Ist Inklusion das allein Glückseligmachende?

Inklusion ist toll. Aber ist Inklusion das allein Glückseligmachende? Benjamin geht inzwischen in die Schule. Sie erinnern sich an Benjamin? Er hatte als Baby einen ganz schweren Unfall, und seine Eltern kämpften für ihn und um Inklusion. Und heute? Benjamin geht auf eine Sonderschule. Es geht ihm gut.

Schulbericht: „Benjamin kommt gerne und fröhlich in die Schule.“

Benjamin ist groß geworden. Ein Schulkind. Er hat schon Zeugnisse mit nach Hause gebracht. Benjamin ist der Junge, der als Halbjähriger einen so schrecklichen Unfall hatte, dass ihm eine schwere Behinderung drohte. Dessen Eltern nicht lockerließen, sich in die UN-Behindertenrechtskonvention einarbeiteten, kämpften, bis sie die Auslegung des Sozialgesetzes im Kreis revolutionierten. Seit Benjamin bekommen auch Kinder unter drei Jahren Eingliederungshilfe, also etwa eine Integrationskraft, und somit die Möglichkeit, eine Kindertagesstätte zu besuchen.

Benjamin konnte dank des Kampfesmuts und des Durchhaltevermögens seiner Eltern erst die Kindertagesstätte Sternchen bei Daimler besuchen und ging dann in einen normalen Kindergarten. Sein Vater sagte damals: „Wenn ich sehe, was die Frühförderung bei Benjamin bewirkt hat – sensationell. Wir hätten ihm daheim das alles nicht beibringen können.“ Und jetzt?

Benjamin besucht inzwischen die erste Klasse der Schule für Körperbehinderte in Esslingen. Die Schule gehört zur Rohräckerschule, zu der auch noch eine Schule für Kranke, für geistig Behinderte, eine Sprachheilschule und eine Förderschule gehören. Er begann in der Einführungsklasse, in der die Kinder auf den Schulbesuch vorbereitet werden. Benjamins Vater ist überglücklich. Doch warum dieser Sinneswandel? Nach all diesen Kämpfen?

Lukas Böhringer, Vater von Benjamin: „Benjamin war überfordert mit den vielen Kindern. Wenn es schwierig wurde, und es gab oft Ärger, saß er mit seiner Integrationskraft in einem Extra-Zimmer. Wir mussten Benjamin oft abholen. Es hieß dann, er habe gebissen.“

Schulbericht: „Er sucht den Kontakt zu seinen Mitschüler/innen.“

Lukas Böhringer: „Die Leute in der Schule wissen, was sie machen müssen. Jetzt gibt’s viel weniger Probleme.“

Schulbericht: „Er hat im Laufe des Schuljahres gelernt, Regeln besser zu akzeptieren ... Benjamin hat seinen Platz in der Klasse gefunden“.

Lukas Böhringer: „Für Benjamin ist ein geregelter Ablauf mit festen Ritualen sehr wichtig. Wenn er Geburtstag hat, der üblicherweise auf bestimmte Art gefeiert wird, und das fällt dann aus, dann ist das für ihn der Weltuntergang. Uns war klar: Eine normale Grundschule ist kein Thema. Benjamin wäre total überfordert. Aber welche Möglichkeiten gibt es? Das Wort Sonderschule war so negativ besetzt. Wir kannten die Sonderschulen nicht. Wir hatten Angst vor dem Stigma. Und dann war ja da die UN-Behindertenrechtskonvention – das war so neu. Das klang so gut.“

Schulbericht: „Seine Unterrichtsmaterialien sind ihm wichtig. Sie werden aber häufig zweckentfremdet“.

Claudia Dippon, Schulrätin beim Sonderpädagogischen Dienst am Schulamt Backnang schmunzelt, als sie Benjamins Schulbericht liest. Er zeige, sagt sie, dass Benjamin genau an der richtigen Schule gelandet ist. Denn das, was in diesem Zeugnis drinsteht, könnte so oder so ähnlich bei ganz vielen Kindern stehen.

Ja, sagt sie, es sei bei Benjamin nicht ganz einfach gewesen, den richtigen Lernort zu finden. Sowohl eine normale Grundschule oder eine Förderschule, in die Kinder mit Lernschwierigkeiten gehen, oder eine Sonderschule für körperbehinderte Kinder seien Optionen gewesen. Das Problem im Rems-Murr-Kreis: Es gibt ein ganz dichtes Netz an Förderschulen, also an Schulen für lernschwache Kinder. „Fast jede Gemeinde hat eine.“ Schulen für Kinder mit Sinnesbehinderungen oder Körperbehinderungen gebe es dagegen keine. Kinder mit Körperbehinderungen gehen üblicherweise nach Markgröningen. Doch die Fahrt wäre für Benjamin sehr weit gewesen. Esslingen liegt näher an seinem Wohnort. Das bedeutete aber, dass über Kreisgrenzen hinweg verhandelt werden musste. Doch die Rohräckerschule hatte einen Schulplatz frei und ein Taxi konnte Benjamin auch mitnehmen.

Lukas Böhringer: „Beim Beratungsgespräch mit dem Sonderpädagogischen Dienst wurde uns gesagt, was es für Benjamin für Möglichkeiten gibt. Wir hatten uns dann erst mal die Förderschule in Weinstadt angeschaut. Dann sind wir noch nach Esslingen gefahren. Und wir hatten sofort das Gefühl - jawoll! Auch Benjamin fühlte sich sofort wohl. Wir haben gesagt: Das ist es!“

Die Frage, auf welche Schule das Kind letztendlich gehen sollte, sagt Claudia Dippon, wird von Fachleuten des Sonderpädagogischen Dienstes geklärt. Die gucken sich das Kind an, reden mit dem Kindergarten, mit den Eltern, machen Tests. Sie fragen: Was braucht das Kind für das schulische Lernen? Ist die Körperbehinderung so stark, dass es tägliches Bewegungstraining benötigt? Dann muss die Schule die Möglichkeit dafür bieten. Wie sieht es mit dem Intellekt aus? Schafft das Kind die normale Grundschule oder braucht es Förderung?

Im Rems-Murr-Kreis kann noch fast nirgends inklusiv beschult werden. Es gibt zwar an Grundschulen Inklusionsprojekte, etwa in Grunbach oder in Endersbach, das aber, sagt Claudia Dippon, sind dann Außenklassen. Das heißt: Die Kinder aus einer Förder- oder Sonderschulklasse gehen zwar in eine Regelgrundschule. Doch sie gehören nicht offiziell in diese Schule. Sie nehmen auch ihre Sonderschullehrer mit.

Für Benjamin hat der Sonderpädagogische Dienst die Schule für Körperbehinderte empfohlen. Denn seine körperlichen Einschränkungen müssen im Schulalltag mitbedacht werden. Wird hier unterstützt, wird’s auch mit dem Lernen klappen. Denn: „Eine Körperbehinderung hat ja so wahnsinnigen Einfluss auf den Intellekt.“

Schulbericht: „Im Sportunterricht ist Benjamin mit viel Freude und Eifer dabei. Besonders beim Trampolinspringen fühlt sich Benjamin sehr wohl ... Benjamin geht gerne zum Schwimmen. ... Er kann seine Kräfte und Grenzen sehr gut einschätzen.“

Lukas Böhringer: „Mit dem Sonderpädagogischen Dienst hatten wir das erste Mal das Gefühl, dass jemand alles weiß und alles macht. Wir mussten nur noch sagen: Wir wollen diese Schule. Der Rest wurde für uns erledigt. Ich hab’ gedacht: Das gibt’s doch nicht, wir müssen uns um nichts kümmern! Alles, was vorher ein Riesenproblem war, ist plötzlich keines mehr. Benjamin kann jetzt so sein, wie er ist. Manchmal hat er keine Lust, dann geht nichts. Und freilich hat er Probleme, etwa mit der Konzentration. Er spricht auch noch mit Schwierigkeiten. Aber er bekommt jetzt das Rüstzeug für die Schule.“

Schulbericht: „Die eingeführten Buchstaben ... erkennt Benjamin wieder und kann die einzelnen Buchstaben benennen. ... Das Segmentieren in Silben beherrscht Benjamin sicher. Es gelingt ihm, Anlaute eines Wortes herauszuhören. Benjamin verfügt über einen sehr differenzierten Wortschatz.“

In der Sonderpädagogik, sagt Claudia Dippon, „ist nichts festgezimmert“. Vielleicht, meint sie, gehe Benjamin in vier Jahren in die Gemeinschaftsschule. „Es gibt nie eine absolute Entscheidung.“ Immer wieder werde neu nach dem Kind gesehen. Freilich gebe es offiziell die Sonderschulpflicht noch. De facto werde das aber schon lang nicht mehr praktiziert. Aber, und das ist ganz wichtig: „Die Kinder haben nach der Diagnose das Recht auf die Sonderschule. Mit allen Kosten, die da anfallen.“