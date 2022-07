Beute bei Firma in Rommelshausen: Mutmaßliche Einbrecherbande vor Gericht

Vor dem Stuttgarter Landgericht ist der Prozess gegen eine mutmaßliche Einbrecherbande angelaufen, die in einer Firma in Kernen-Rommelshausen über 300.000 Euro Beute gemacht haben soll. Die Verteidigung hat versucht, die Verlesung der aus ihrer Sicht nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Anklage zu verhindern.

Die Vorsitzende Richterin der 17. Strafkammer, Jasmin Neher-Klein, hat die Anklage gegen einen 55-Jährigen aus Mühlheim an der Ruhr, einen 53-Jährigen aus Oberhausen und einen 30-Jährigen aus Olten zugelassen. Die ersten beiden sitzen seit 7. und 8. Februar in Untersuchungshaft.

Der erste Staatsanwalt Daniel Winkelmann legte den Männern zur Last, möglicherweise schon vor mehreren Jahren auf die Idee gekommen zu sein, mit Einbruchsdiebstählen ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

10.000 Euro Schaden bei Einbruch entstanden

An der Firma in Kernen-Rommelshausen sollen mindestens zwei der drei Angeklagten in der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember vergangenen Jahres ein Loch in den Zaun geschnitten und ein Fenster aufgehebelt haben. So soll ihnen der Aufbruch von zwei Büros und einer Lagerhalle gelungen sein, aus welchen Hartmetallstäbe für über 300.000 Euro verschwanden, die nach Informationen des Staatsanwalts nirgendwo mehr aufgetaucht sind. Der bei dem Einbruch in Kernen entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Allen drei Angeklagten wirft die Stuttgarter Staatsanwaltschaft vor, am 5. Februar dieses Jahres einen ebenfalls schweren Einbruchsdiebstahl in eine Zerspanungstechnik-Firma in Saarwellingen versucht und dabei einen Sachschaden von über 5000 Euro verursacht zu haben. Da die Taten mit einem Fahrzeug begangen worden seien, so der Ankläger weiter, komme in diesem Fall auch die Verhängung eines Fahrverbots in Betracht.

Rechtsanwalt Andreas Chlosta kritisierte die Anklageschrift wegen Formulierungen wie „vor mehreren Jahren“ und „möglicherweise“. Für ihn hörten sich die Tatvorwürfe teilweise auch so an, als würden die Angeklagten nicht als Verdächtige, sondern von vornherein als Täter behandelt.

Staatsanwalt Winkelmann sieht das eher als Verteidigungsstrategie im Hinblick auf eine Revision.

Dazu, wie die mutmaßlichen Einbrecher auf die Firma in Kernen gekommen sind, kann er nur so viel sagen, dass beide betroffenen Firmen Präzisionswerkzeuge herstellen.

Festgenommen wurden die zwei inhaftierten Angeklagten in Mühlheim an der Ruhr. Der Prozess wird am Donnerstag, 11. August, um 10.30 Uhr fortgesetzt.