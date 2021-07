Wo genau eigentlich fängt es an zu knirschen, wenn ein Unternehmen eine Stelle besetzen will, womöglich einen Traumjob, und es bewerben sich Frauen darauf, die ein Kopftuch tragen? Frauen, die offensiv zeigen, dass sie Muslimas sind? An was kaut dann der potenzielle Arbeitgeber? Wo liegt das Problem der Frauen? Und wie können alle miteinander zusammenfinden?

Daran, dass gläubige Muslimas täglich mehrmals beten, sagt Alija, kann's nicht liegen. Denn das Beten, sagt sie, dauere nur