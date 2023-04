Biomüll-Leerung im Rems-Murr-Kreis: Schlechte Nachrichten für Garten-Besitzer

So mancher, der gerade im Herbst und Frühjahr im Garten zu schaffen hat, da Rückschnitt und Laubaufsammlen vonnöten sind, hätte sich einen wöchentlichen Leerungsrhythmus für die Biomülltonnen nicht nur von Mitte Mai bis Ende Oktober gewünscht. Doch laut Prüfung der Abfallwirtschaft Rems-Mur AöR käme das zu teuer und wäre auch aus anderen Gründen nicht sinnvoll. So bleibt es November bis Mitte Mai bei den zweiwöchentlichen Leerungen. Und die Grüngut-Sammlungen?

„Die Mehrkosten würden sich pro zusätzlicher wöchentlicher Leerung auf rund 73.550 Euro belaufen“, sagte AWRM-Vorstand Marcus Siegel bei der Sitzung des AWRM-Verwaltungsrats am Donnerstag (30.3.). Folglich würde eine Erweiterung der wöchentlichen Leerungen allein im November bereits zusätzliche Logistikkosten von 147.100 Euro brutto verursachen – bei nur zwei zusätzlichen Wochenleerungen der Tonnen.

Zusätzlich wären auch mögliche Mehrmengen im November, zum Beispiel durch die Entsorgung über die Biotonnen anstatt auf den Komposthaufen in den Gärten, zu erwarten, außerdem Mengenverschiebungen von der Grüngutsammlung zur Biotonne. Dadurch entstünden höchstwahrscheinlich noch mal Mehrkosten bei der Verwertung in der Biovergärungsanlage in Backnang-Neuschöntal.

Fahrzeuge im November ausgebucht

Auch die dafür nicht vorhandenen Kapazitäten der Entsorgungsdienstleister sprächen gegen eine Erweiterung der wöchentlichen Leerungen der Biomülltonnen, sagte Siegel. „Diese sind im November bereits mit ihren Fahrzeugen mit der Grüngutsammlung beschäftigt, wie die Entsorger uns gesagt haben.“ Zusätzliche Kapazitäten wären aus dem bestehenden Fahrzeug- und Mitarbeiterpool nicht kostenneutral darstellbar. Bei den Grüngutsammlungen im November können die Bürgerinnen und Bürger handelsübliche Kraftpapiersäcke gefüllt mit Grüngut zur Abholung bereitstellen. Rund 226 Tonnen wurden so kreisweit im Herbst 2022 gesammelt.

Ein Verzicht auf die Grüngutsammlung zugunsten einer Saisonverlängerung der wöchentlichen Biomülltonnen-Leerungen in den November hinein, sei deshalb nicht ratsam, da bei der Grüngutsammlung „eher holziges Material (zum Beispiel Gehölz- und Heckenschnitt) gesammelt wird, für das sich das Sammelsystem der Biotonne aufgrund des großen Volumens weniger eignet“, so Marcus Siegel.

Kostenpflichtige Bioabfallsäcke

Der AWRM-Vorstand plädierte deshalb dafür, von einer Erweiterung der wöchentlichen Leerung der Biotonnen abzusehen, zumal auch die Öffnungszeiten für die Grüngutannahme deutlich ausgeweitet worden seien. Der Verwaltungsrat folgte seiner Empfehlung in der Sitzung am Donnerstag (30.3.).

Vor 2013 ging die Saison für die wöchentliche Leerung der Biomülltonnen nur von Mitte Mai bis Mitte September. Wöchentlich, um Geruchsbelästigungen und Madenentwicklungen in den Sommermonaten entgegenzuwirken. Saisonal anfallende Mehrmengen können bereits seit 2007 in Bioabfallsäcken zur Abholung der Biomülltonne beigestellt werden. Per Kreistagsbeschluss wurde die Saison der wöchentlichen Leerungen ab 2013 bis Ende Oktober verlängert. Und dabei bleibt es nun also.

Die AWRM wolle die Bürgerinnen und Bürger im Oktober 2023 „noch mal verstärkt auf die Möglichkeit der Mehrmengenentsorgung des Bioabfalls über den kostenpflichtigen Bioabfallsack (2,50 Euro/90 Liter) sowie die kostenlose Beistellung kleinteiliger Grünabfälle über handelsübliche Kraftpapiersäcke im Rahmen der haushaltsnahen Grüngutsammlung hinweisen.“