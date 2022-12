Boris Palmer gegen die Lokführergewerkschaft GDL: Wer ist hier der Lällebäbbel?!

Jetzt hat er wieder mal einen rausgehauen: Boris Palmer bezeichnet die Eisenbahner von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer als „Lällebäbbel“ – und die tadeln ihn im Gegenzug für sein „dummes und törichtes“ Geschwätz. Ja heidenei, was isch denn do scho wieder los?

Boris Palmer und die ausgefallene Zugfahrt

Boris Palmer, OB zu Tübingen und Sohn des Remstalrebellen Helmut aus Geradstetten, ist bekannt dafür, dass er auf Facebook bisweilen recht schwungvoll zulangt. Dieser Tage nun hat es die GDL getroffen. Palmer wollte am 27. Dezember mit dem Zug von Tübingen gen Reutlingen fahren, da kam die Durchsage: Fahrt wegen „kurzfristigen Personalausfalls“ gestrichen. Worauf Palmer in einem Facebook-Post die Abkürzung GDL kurzerhand uminterpretierte in „Gewerkschaft der Lällebäbbel“. Darunter schrieb er: „Seit Wochen immer dasselbe Spiel. Streiks, die nicht mal in der App oder am Bahnsteig erkennbar sind.“

Er „würde es ja verstehen, wenn die GDL für mehr Lohn kämpfen würde“ – aber „ein Streik nur für mehr Macht der GdL“ sei „einfach eine Unverschämtheit. Vielleicht sollte die Letzte Generation mal die Zentrale der GdL blockieren? Irgendwann haben nämlich auch eingefleischte Bahnfahrer die Schnauze voll und fahren wieder Auto. Höred auf, ihr Lällebäbbel!“

Moment mal, sagt die GDL: Hier geht's um anderes

Ein Vortrag mit Schmackes – die Antwort der Gewerkschaft war aber auch nicht ohne: In der Tat befänden sich „die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL seit August in einem Tarifkonflikt mit ihrem Arbeitgeber, der landeseigenen und durch Steuergelder finanzierten SWEG Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH“, die unter anderem auf der Strecke Tübingen-Reutlingen-Stuttgart fährt; sozusagen das dortige Gegenstück zu Go-Ahead hier im Remstal. Der Arbeitgeber SWEG aber „lehnt es vehement ab, die guten, am Markt üblichen und fest verankerten tariflichen Regelungen der GDL zu akzeptieren und zu etablieren. Arbeiten im 10-Tage-Rhythmus, 32-Stunden-Ruhen und immer wieder kurzfristige Änderungen im Dienstplan mit Einschnitten in die Freizeit der Kolleginnen und Kollegen sollen in den Augen der Verantwortlichen weiterhin Bestand haben. Unsere Mitglieder fordern zu Recht Arbeitszeitregelungen deutlich zu ihren Gunsten.“

Andere Eisenbahnverkehrsunternehmen „machen es erfolgreich vor. Aber hier in Baden-Württemberg möchte sich ein landeseigenes Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, um bei Ausschreibungen von Nahverkehrsleistungen im eigenen Ländle auf Kosten seiner Mitarbeiter punkten zu können. Allein aus diesem Grund greifen unsere Mitglieder zur Ultima Ratio und gehen in den Arbeitskampf.“

Palmer "dumm und töricht" - und eine starke Pointe

Die GDL empfiehlt Palmer: „Auch wenn Ihre Mitgliedschaft in der Partei Die Grünen momentan ruht, sollten Ihnen dennoch demokratische Prozesse innerhalb einer Organisation mehr als geläufig sein. Unsere Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Facebook-Post als Lällebäbbel zu bezeichnen, weil sie ihre Grundrechte wahrnehmen, ist wohl eher dumm und töricht von Ihnen dahergeredet. Es zeugt davon, dass Ihnen das Verständnis von Demokratie und Basisnähe abhandenkommt, wenn es mal persönlich ungemütlich wird.“

Die eigentliche Pointe aber folgt danach: Dass am 27. Dezember, dem „Tag Ihrer Betroffenheit über einen ausgefallenen Zug von Tübingen nach Reutlingen, überhaupt kein Arbeitskampf der GDL stattgefunden hat, ignorieren Sie gekonnt“.

Damit ist im Grunde fast alles gesagt – nur eine wichtige Frage bleibt zu klären: Was genau ist eigentlich ein „Lällebäbbel“?

Lällebäbbel, oder: Vom Reichtum der schwäbischen Sprache

Man staune: Auch das hat die GDL in ihrem Brief bereits subtil und elegant durch die Blume beantwortet: Ihr Hinweis, dass Boris Palmer „dumm und töricht“ rausschwätze, deckt sich nämlich präzise mit der Definition auf Wikipedia, wonach ein Lällebäbbel jemand sei, der „dumm daherredet und töricht ist“.

Die Antwort der GDL lässt sich also in aller Kürze so zusammenfassen: Lieber Palmer, wenn hier einer ein Lällebäbbel ist, dann Sie selber.

Falls es jemand noch genauer wissen möchte: Der Begriff Lällebäbbel, schreibt Wikipedia, habe seinen etymologischen Ursprung in „Lälle (riesige, heraushängende Zunge)“ und in „Bäbb (Klebstoff)“ und erinnere überdies lautmalerisch an „lallen“ sowie an „babbla“ oder „bäbbra“, also daherplappern. Wobei noch zu ergänzen wäre: Hier schwingt auch noch der Bebbl oder das Bebbele mit, unser Dialektbegriff für einen kleinen Knubbel (in Abgrenzung zur großen Respektsperson).

Wer all diese Bedeutungsdimensionen auslotet, kann eigentlich nur zu einem Ergebnis kommen: Palmer hin, GDL her – das mit Abstand Bedeutendste an der ganzen Schnurre ist mal wieder die Erkenntnis, welch großartige, nuancenreiche, fein-, hinter- und nebensinnige Sprache unser Schwäbisch ist.