Boris Palmer und die Grenzen des Sagbaren: Warum die Grünen jetzt in Not sind

Boris Palmer, Sohn des Helmut aus Geradstetten, hat spektakulär die Oberbürgermeisterwahl in Tübingen gewonnen, gegen seine eigene Partei, in der manche ihn einen Rassisten nennen – was können, was müssen die Grünen daraus lernen? Eine Geschichte über die Grenzen des Sagbaren und die Frage, was wichtiger ist: blöde Worte oder gute Taten?

Helmut und Boris Palmer: Ein Triumph und seine Vorgeschichte

An einem unvergesslichen Tag vor 48 Jahren, bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwäbisch Hall, holte Helmut Palmer im ersten Wahlgang sensationelle 41 Prozent. Danach war dort der historische Marktplatz so voll wie sonst nur, wenn Jedermann auf der Freilichtspieltreppe mit dem Tod streitet. Es brodelte eine Stimmung zwischen Volksfest und Volksaufstand. Zum zweiten Wahlgang einigten sich die Partei-Honoratioren, wenngleich einander ansonsten spinnefeind, auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten und auf nichts als dieses eine Ziel: Palmer verhindern. Es gelang.

Helmut Palmer wurde zu einer württembergischen Legende: Wie Efeu ums Kletterholz rankten sich Anekdoten um den Bürgerrechtler, Remstalrebellen, Beschimpfungskünstler, Apfelbaumflüsterer. Bei Hunderten von Wahlen trat er an – einem Sieg kam er nie wieder so nahe.

Was dem Alten verwehrt blieb, hat der Junge erfüllt. 2006, als Boris Palmer erstmals in Tübingen gewonnen hatte, musste er beim Gedanken an den verstorbenen Vater „mal kurz vom Rad absteigen“, um „ein paar Tränen zu verdrücken“. Und 2022: Wieder hat ein Palmer einen vor Buhrufen und Ovationen dampfenden Marktplatz gefüllt, wieder trug keine Partei den Palmer; denn viele seiner Grünen wollen Boris ja rauswerfen. Das Ergebnis aber: Palmer jun. hat sich im grün-roten Tübingen gegen eine grüne und eine rote Konkurrentin durchgesetzt, die beiden zusammen haben fast 4000 Stimmen weniger geholt als er allein.

Bei der OB-Wahl in Schorndorf erntete Bernd Hornikel gut 4600 Kreuzchen, für ihn votierte etwa jeder siebte der 31.200 Wahlberechtigten. Das reichte, weil die Wahlbeteiligung nur 41 Prozent betrug. Dagegen Tübingen: fast 63 Prozent. 22 300 Stimmen für Palmer, bei 68 200 Wahlberechtigten – etwa jeder dritte sagte: Ja, den will ich! Viele ließen sich gegen Palmer, noch viel mehr für ihn mobilisieren; gleichgültig gelassen hat er wenige. Es war eine Sternstunde der demokratischen Beteiligungslust.

Blonde Töchter: Boris Palmers Sprüche

Zu Helmut Palmer hat seine Frau Erika mal gesagt: Warum musst du eigentlich immer mit dem Kopf durch die Wand, wenn direkt daneben die Tür offen steht? Der Remstalrebell wurde dafür gerne pathologisiert: als Spinner mit gestörter Impulskontrolle.

Dass er öfter mal rhetorisch überdrehe – manche sagen: durchknalle –, dieser Ruf eilt auch Boris Palmer voraus. Und es gibt da ja tatsächlich dies und das aufzuzählen.

Im „Spiegel“-Interview begnügte er sich nicht damit, zu warnen, dass die Zuwanderung vieler junger Männer mit machohaft-überholtem Frauenbild Probleme birgt – er musste unbedingt noch von den Tübinger Professoren schwadronieren, die sich jetzt um ihre „blonden Töchter“ sorgen.

Er begnügte sich nicht mit der Feststellung, dass bei der Flüchtlingsaufnahme hehre Ideale und das organisatorisch Machbare manchmal schmerzhaft gegeneinanderprallen – er musste unbedingt auch noch von „Menschenrechtsfundamentalismus“ schwätzen, als seien Leute, die sich unbedingt für die Würde anderer einsetzen, verbohrte religiöse Fanatiker.

Er begnügte sich nicht damit, die Einhaltung von Knigge- und Verkehrsregeln zu fordern – er musste das unbedingt am Beispiel eines schwarzafrikanischen Radlers veranschaulichen, der „mit nacktem Oberkörper, Kopfhörer und einer unglaublichen Dreistigkeit um die Leute rumgekurvt“ sei; „das gehört sich für niemanden und für einen Asylbewerber schon dreimal nicht.“ Warum sollte es dreimal so schlimm sein, wenn statt eines Weißen ein Schwarzer oben ohne durch Tübingen gondelt?

Und in einem Facebookstreit, der zu wirr und unwichtig war, um noch mal zu rekonstruieren, worum es überhaupt ging, hackte Boris Palmer ein Wort in die Tasten, bei dem einem, wenn man es tippt, die Fingerkuppen schmerzen sollten vor Scham: Ne***schw***, das Glied eines Schwarzen. Ob das damals nun satirisch oder ironisch gemeint war – es war halt voll daneben.

Palmer und der verengte "Sprachkorridor"

Klar, sagt Boris Palmer, er kenne die Sprüche: „Jetzt spinnt er wieder.“ Oft „wurde mir unterstellt, ich sei psychologisch nicht normal, weil ich aufbegehre, weil ich es eben ablehne, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen“. So war der Vater, und dieses Vorbild, räumt der Sohn ein, „habe ich schon ganz stark verinnerlicht“. Es sei ihm dabei immer wieder mal „passiert“, dass „ich abgerutscht bin“. Seine Art, zu kommunizieren, sei ein „Ritt auf der Rasierklinge“.

Aber wer zur Erklärung „die Psychopathologie“ der Palmers bemühe, mache es sich „zu einfach“. Eigentlich gehe es um etwas anderes: „Ein falscher Satz“ genüge heute, schon laufen alle heiß. „Das war früher nicht so schlimm“, vieles sei eher verziehen und schneller vergessen worden.

Verloren gegangen sei „die Bereitschaft, den anderen auszuhalten“, auch wenn er „Sachen sagt“, die einem „gegen den Strich gehen“; überhandgenommen habe das „Bedürfnis, die Sprache zu normieren“, den „Sprachkorridor des Sagbaren“ einzuengen und Leute, die einen Schritt danebensetzen, „zu schurigeln“.

Dagegen lässt sich mancherlei einwenden: Ist der Sprachkorridor wirklich so schmal geworden – oder ist es nicht eher so, dass noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik derartig viel Extremes in millionenfacher Verbreitung rausgeballert wurde wie heute, da das böse Ressentiment zum täglichen Grundrauschen in den sozialen Medien gehört? Darf Palmer sich wundern, dass die Leute seine alten Sprüche nicht vergessen, wenn er doch selber immer wieder die Erinnerung auffrischt, indem er einen neuen Spruch nachschiebt? Bläst er den Popanz von der angeblich allgegenwärtigen politischen Überkorrektheit nicht extra bis zum Platzen auf, damit er dann umso heldenhafter reinstechen kann?

Palmer und die Indianer, oder: Wo beginnt Rassismus?

Und doch ist ernst zu nehmen, was er sagt. Manche Grüne – ob es die Mehrheit ist, wäre zu hinterfragen – wollen immer feinere Nachjustierungen für die korrekte Bezeichnung der Geschlechter und Minderheiten durchsetzen; wollen die Limbo-Latte, unter der man durchtanzen muss, wenn man nicht als Diskriminierer und Rassist gelten will, immer tiefer legen, bis selbst Wohlmeinende sagen: Bei denen passen doch nicht mehr alle Vernunft-Tassen in den Schrank vor lauter Political-Correctness-Geschirr – gibt es für die eigentlich nichts Wichtigeres?

2021 sagte eine Grüne namens Bettina Jarasch beim Parteitag in Berlin, sie habe als Kind „Indianerhäuptling“ werden wollen. Danach erklärten Delegierte, das Wort „Indianer“ sei rassistisch und „herabwürdigend gegenüber Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen“ – und Jarasch entschuldigte sich tatsächlich für ihre „unreflektierten Kindheitserinnerungen“.

Wohl nicht ganz falsch liegt, wer schätzt: Manche haben Boris Palmer genau deshalb gewählt, weil er solch exaltierten Sprachmoral-Unsinn partout nicht mitmacht.

Plausibel ist aber auch die Vermutung: Viele haben ihn im grünen Tübingen nicht deshalb gewählt, sondern trotzdem. Weil sie fanden: Sprüche hin, Sprüche her, er hat hier viel geleistet.

Boris Palmer und die grünen Früchte am Tübinger Baum

Helmut Palmer zitierte, wenn es um die Bewertung eines Menschen ging, oft ein biblisches Wort mit obstbaulichem Beiklang: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ An Boris Palmers Tübinger Baum hängen die urgrünen Früchte dicht und schwer. Unter Palmer sanken hier schon vor zehn Jahren die CO2-Emissionen viermal so stark wie in vergleichbaren Städten. Er erhöhte die Parkplatzgebühren für SUVs. Ließ Radwege bauen. Schuf Vorfahrt für Busse. In Tübingen kann man an Samstagen den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos nutzen, in Tübingen gilt schon seit 2018 eine solare Baupflicht für Neubauten. Palmer wählte bereits 2007 als Dienstwagen einen Hybrid – aber in der Regel taucht der OB zu Terminen in der Stadt sowieso mit dem Fahrrad auf.

Seit 2006 arbeitet Palmer am ökologischen Umbau der Stadt: Grüner geht’s nicht. In gewisser Weise ist er ein Fundi: Nicht bloß ein bisschen, sondern radikal macht er ernst mit der klimafreundlichen Zeitenwende. Er begnügt sich nicht mit schönen Worten, sondern häuft hyperaktiv Tat auf Tat.

Abgesehen davon: In Sachen Schuldenabbau wie in Sachen Gewerbesteuergewinne hat sich Tübingen gut entwickelt. Schulen, Kindergärten, Sportanlagen wurden modernisiert. Und die Flüchtlinge, die nach Tübingen kamen, hat Palmer nicht in Kerker und Kellerlöcher gesperrt, sondern ihnen ordentlichen Wohnraum geschaffen.

Überschrift und Fließtext: Der doppelte Palmer

Was ein Mensch sagt und was er tut, sind manchmal zwei Paar Stiefel. Das eine ist die knackige Überschrift – aber auf den Fließtext kommt es auch an. Palmer schrieb ein Buch zur Flüchtlingskrise. Der Titel „Wir können nicht allen helfen“ war reißerisch, eine Phrase aus der rechten Blase; als ob es jemals darum gegangen wäre, „alle“ aufzunehmen! 2015 irrten weltweit 65 Millionen Vertriebene um den Globus, viele weitere Millionen und Abermillionen waren auf der Flucht vor Hunger, Not, Armut. Etwa eine Million Menschen kamen damals bei uns an. Wer sich aber vom Titel nicht schrecken ließ, stellte bald fest: Das Buch war von vorne bis hinten lesenswert, es steckte voller kluger Abwägungen, pragmatischer Lösungsvorschläge, unbürokratischer Anpackerlust.

Dass er ein Grüner ist, habe er „durch Taten bewiesen“, sagt Boris Palmer. Wer das abstreiten wolle, solle erst mal „selber was Grünes zuwege bringen“.

Palmer rauswerfen? Die Grünen in der Zwickmühle

Teile der Grünen wollen ihn loswerden. Momentan haben sich beide Seiten auf einen windschiefen Kompromiss geeinigt: Das Ausschlussverfahren liegt vorerst auf Eis, im Gegenzug lässt Palmer seine Mitgliedschaft bis Ende 2023 ruhen. Aber so kann es nicht weitergehen. In Palmers Wahlsieg sah die Süddeutsche Zeitung „eine Blamage für die Grünen“, der Tagesspiegel „eine Warnung für die Grünen“, die Zeit „ein Lehrstück für die Grünen“, die FAZ „eine Ohrfeige für die Grünen“. Die Partei kann sich nicht ewig drücken um die Entscheidung und sieht das mittlerweile auch ein: Schon für Anfang des kommenden Jahres ist ein Verständigungsgespräch geplant.

An Palmer soll es nicht scheitern. „Ich würde gerne den ruhenden gegen den aktiven Grünen-Status tauschen“, lieber heute als morgen. Aber das „liegt in der Hand der Partei“; und wenn sie dazu „mehr Zeit“ braucht, nun gut, dann werde er warten.

So einen vom Hof jagen? Oder so einen aushalten? Müssen die Grünen jemanden, der manchmal rhetorisch über die Stränge schlägt, unbedingt rauskegeln? Oder wollen sie jemanden, der eine sozial-ökologische Musterstadt geformt hat, doch lieber dabeihaben? Bestehen sie darauf, dass Palmer ihre Sensibilitätsgesetze unverzeihlich verletzt habe? Oder gestehen sie sich ein, dass einer wie er bei der Verwirklichung grüner Ideale eigentlich unersetzlich ist? Oder ganz simpel: Was ist wichtiger – die richtigen Worte oder die richtigen Taten?

Die Tübinger haben darauf bei der Wahl eine krachend klare Antwort gegeben. Die Grünen können es sich kaum leisten, auf ein derart machtvolles Votum aus der Bürgergesellschaft zu pfeifen.