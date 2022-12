Brennholz-Hype im Rems-Murr-Kreis: Gut fürs Klima oder Feinstaub-Wahnsinn?

Ist der Trend eine Katastrophe? Oder ein Weg aus der Klima- und Umweltkrise? Heizen mit Holz ist beliebt wie nie. Seit Deutschland von einer Not in die andere schlittert, besinnen sich immer mehr Menschen auf Kamin und Kachelofen. Wetterguru Jörg Kachelmann allerdings hält davon gar nichts - er spricht von der "dreckigstmöglichen Steinzeit-Technologie" und von „unerträglicher Dummheit“. Wie also sieht es aus mit der CO2- und wie mit der Feinstaub-Bilanz bei Brennholz und Pellets?

In den Rems-Murr-Wäldern liegt derzeit stapelweise Brennholz

Zurzeit liegen in den Wäldern des Rems-Murr-Kreises sehr, sehr große Holzstapel. Die einen bestehen aus Baumstämmen, die dick und gerade gewachsen sind. Die anderen aus Baumstämmen, die dünner, krummer, astiger, irgendwie wilder sind. Die quasi mathematisch abgezirkelten Stämme sind jenes Holz, aus dem Möbel, Parkett, Fensterrahmen oder Dachbalken werden. Es ist das wertvolle, industriell genutzte Holz. Die anderen Stämme sind entweder Bäume oder Reste von Bäumen, die für die Fertigung von Produkten aus Holz nicht geeignet sind. Die werden als Brennholz verkauft. Brennholz wird übrigens auch immer wertvoller.

Die Frage ums Holz aus dem Wald und ob die Nutzung eine Katastrophe oder die Rettung der Welt bedeutet hat zweierlei Aspekte. Der eine ist die Klimakrise. Der andere die Luftqualität – das Stichwort lautet „Feinstaub“.

Der Stapel mit den perfekten Stämmen ist in Bezug auf die Klimakrise schnell abgehakt. Bäume holen CO2 aus der Luft und speichern es in ihrem Holz. Wird ein Baum gefällt und das Holz verbaut, bleibt das im Holz gespeicherte CO2 an seinem Platz. Das CO2 ist, obwohl der Baum tot ist, langfristig gebunden. Wie viel ein Baum in seinem Leben speichert, hängt von vielen Faktoren ab, nämlich von Alter, Größe und Art des Baumes. Wie viel CO2 dann in einem Festmeter Holz, also in einem Kubikmeter reiner Holzmasse steckt, kann mit einer Formel berechnet werden, für die es allerdings Spezialwissen braucht. Die Internetseite www.wald.de wird betrieben von der Stiftung Unternehmen Wald, einer gemeinnützigen Stiftung aus Hamburg, die sich für die Förderung des Naturschutzes, der Umweltbildung und der Waldforschung einsetzt. Diese Seite gibt an, dass in einem Festmeter Buchenholz 1,248 Tonnen CO2 stecken. Eine Tonne CO2 entsprechen laut Tagesschau einer Fahrt über 4900 Kilometer mit einem Mittelklassewagen. Nicht schlecht also, was in einem Dachstuhl gebunden ist.

Waldwirtschaft „nachhaltig“: Es darf nur so viel raus, wie nachwächst

Mag nun die Kritik kommen, dass es mit dem Moment, in dem der Baum als Dachstuhl endet, vorbei ist mit der CO2-Speicherung. Hier kommt die Waldbewirtschaftung ins Spiel, die Jürgen Baumann vom Kreisforstamt als „nachhaltig“ bezeichnet. Es darf immer nur so viel aus dem Wald geholt werden, wie nachwachsen kann. Das Kreisforstamt erfasst alle zehn Jahre die Baumbestände im eigenen Wald und stellt einen Bewirtschaftungsplan auf. Das Landeswaldgesetz regelt das im Übrigen alles.

Das Holz, das für Dachbalken und die Wohnzimmereinrichtung nicht taugt, wird Brennholz. Und ja: Wird das Holz verbrannt, landet das über Jahre gebundene CO2 wieder in der Atmosphäre. Und zwar schlagartig. Der WWF kritisiert: „Selbst wenn Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt, ist das Verbrennen klimabelastend.“ Das Gegenargument: Bei nachhaltiger Forstwirtschaft wächst das Holz wieder nach. Erdöl oder Gas dagegen sind über Jahrmillionen entstanden – so schnell wird in solchem Stoff kein CO2 mehr gebunden.

Das Dilemma: Heizen muss der hiesige Mensch auf jeden Fall

Klimabelastung hin oder her – Heizen muss der Mensch so oder so. Zumindest so lange, wie der Klimawandel noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass der Winter im Rems-Murr-Kreis ausfällt. Laut Jürgen Baumann schneide Holz bei der CO2-Bilanz „ganz gut“ ab. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., zugehörig zum Bundesministerium für Landwirtschaft, veröffentlicht auf ihrer Homepage ein Schaubild zum Vergleich der CO2-Emissionen verschiedener Energieträger beziehungsweise verschiedener Arten der Wärmeerzeugung. Die Emissionen von Heizöl oder Erdgas übersteigen die Emissionen verschiedener Holznutzungen um ein Vielfaches.

Hinzu kommt das ganze Drumherum: Wer zum Heizen Holz aus den Wäldern vor der eigenen Haustüre kauft, spart das Transport-CO2 ein und kann sich sicher sein, dass eben nicht ganze Wälder abgeholzt werden, die dann wahrlich nicht mehr dem Klimaschutz zuarbeiten können. Vergleichbares passiert an vielen Orten auf der Welt: Der Bayrische Rundfunk berichtete von Nationalparks beispielsweise in Rumänien, die längst einer Mondlandschaft gleichen – das ist eine Katastrophe.

Wetterexperte Jörg Kachelmann, stets für ein knackiges Zitat gut, hat sich schon im Jahr 2019 dem anderen Brennholz-Umweltproblem gewidmet – ziemlich genau ein Jahr, bevor die Coronapandemie in Deutschland losbrach und die Menschen sich zunehmend mehr aufs Altbewährte im heimischen Nest besannen. Denn auch damals schon waren Kamine total in. Stuttgart – sehr feinstaubbelastet – hatte den Betrieb von sogenannten „Komfort-Kaminen“ an Tagen mit Feinstaubalarm längst verboten.

Kachelmann pöbelte auf Twitter: „In ihrer unerträglichen Dummheit und Ignoranz interessieren sich Politiker und Medien ablenkend auf Werte, denen Menschen kurz an Straßenkreuzungen ausgesetzt sind. Schietegal sind ihnen Werte, denen Menschen, Kinder abends und nachts stundenlang gleichmäßig ausgesetzt sind“. Kachelmann war anscheinend so echauffiert, dass ihm in diesem Tweet glatt die Grammatik entglitt. Kachelmann schrieb noch von „Holzofen-Dummheit“, der „kollektiven Sau“ und der „grotesk dummen Dieseldiskussion“. Und Kachelmann ist noch immer dieser Meinung. Im August dieses Jahr zitierte ihn die größte Agrarzeitung seines Heimatlands, der „Schweizer Bauer“, mit den Worten: „dreckigstmögliche Steinzeittechnologie“.

Hat Kachelmann recht? Nun – auch Förster Jürgen Baumann bezeichnet das Heizmittel Holz in Sachen Feinstaub als „problematisch“. Und auch hierzu gibt’s wieder eine Grafik: Die Internetseite www.waldwissen.net, betrieben von vier Forschungsanstalten, die sich dem Wald widmen, zeigt, dass die Feinstaubemissionen von Holzfeuerungen einen Anteil von 19,4 Prozent einnehmen. Das entspreche, heißt es, knapp einem Fünftel der Feinstaubemissionen in Deutschland. Das ist ein ordentlicher Batzen. Der Industrie beispielsweise weist das Diagramm nur 17,9 Prozent zu.

Moderne Technik hilft auch beim uralten Brennstoff Holz

Aber: Die Holzfeuerungen werden noch mal unterteilt. Und da zeigt sich, dass Stuttgart mit seinem Verbot der Komfort-Kamine absolut richtig lag. Denn 15,9 Prozent sind den „Einzelraumfeuerungen“ mit Scheitholz – also offenen Kaminen – zuzuschreiben. Pelletfeuerungen fallen nur mit 0,7 Prozent ins Gewicht, Scheitholz- und Hackschnitzel-Zentralheizungen mit 2,8 Prozent. Moderne Technik ist immer hilfreich. Auch beim uralten Brennstoff Holz.