Bundespräsident Steinmeier bittet Jona Dörr aus Schwaikheim ins Schloss Bellevue

Der Umschlag, der am 20. Oktober im Briefkasten der Schwaikheimer Familie Dörr landete, war nicht weiter auffällig. Der Brief selbst hatte es in sich: „Der Bundespräsident bittet Frau Jona Dörr zu einer Diskussionsveranstaltung“ ins Schloss Bellevue. Fantastisch! Die 17 Jahre alte Schülerin, die sich so vehement gegen ein soziales Pflichtjahr ausspricht und dafür viel Gegenwind aushalten musste, hat’s geschafft. Der höchste Repräsentant der Bundesrepublik wird sie anhören.

Zwischen himmelhoch jauchzend und höllisch entsetzt

„Was hab ich jetzt schon wieder angestellt?“, fragte sich Jona Dörr, als ihre Eltern ihr das Foto eines Briefumschlags zuschickten. Jona war in ihrem Internat im evangelischen Seminar in Maulbronn, der Brief wurde nach Hause geliefert. Aufmachen konnte sie ihn also erst am folgenden Wochenende. „Danach ging’s mir erst mal nicht so gut“, sagt sie. Aber vielleicht ging’s ihr gleichzeitig auch supergut. Es war wohl ein kaum zu beschreibender Mischmasch von himmelhoch jauchzend und höllisch entsetzt. Eine Einladung ins Schloss Bellevue. Vom Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier würde sie empfangen, mit ihr sprechen.

Zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem Titel „Wie stärken wir, was uns verbindet?“ war sie geladen. Junge Menschen werden, so heißt es im Programm, die Idee einer sozialen Pflichtzeit diskutieren. Die Diskussion soll „kontrovers“ sein, das heißt, es sind Befürworter und Gegner da. Und es werden Bürger mitdiskutieren, die früher einen Pflichtdienst geleistet haben.

Der gesellschaftliche Hintergrund der Veranstaltung: der Ukraine-Krieg, der Klimawandel, die daraus resultierenden „Belastungen und Konflikte“ und die große Bedeutung des Zusammenhalts in der Gesellschaft. Der Bundespräsident hatte selbst den Vorschlag einer sozialen Pflichtzeit gemacht – wie sehen das junge Menschen, ältere Menschen?

Jona plant ein Soziales Jahr – sie will es aber freiwillig machen

Jona Dörr ist nicht gegen gesellschaftliches Engagement. Ganz im Gegenteil. Erst jüngst ist sie in den Vorstand von „Jugend wählt“ aufgenommen worden. Der Verein ist überparteilich, unabhängig, bundesweit aktiv und kämpft für das Wahlrecht ab 16. Das Motto: „Weil Demokratie für alle da ist!“ Sie arbeitet auch schon lange bei der Amadeu-Antonio-Stiftung im Projekt „demo:create“ und produziert „Tiktoks“: einminütige Aufklärungsfilme für mehr Demokratie. Sie schreibt bei „Mitmischen.de“, einem Portal des Deutschen Bundestags für junge Menschen. Und sie plant, nach dem Abitur ein Soziales Jahr zu machen. Freiwillig! Sie will sich nicht per Gesetz dazu zwingen lassen.

Das Ansinnen Steinmeiers, im Juni in der Bild am Sonntag bekanntgegeben, eine soziale Pflichtzeit zu etablieren, trieb Jona dazu, einen offenen Brief, einen Zornesbrief, ins Bundespräsidialamt zu schreiben. Der dort geflissentlich ignoriert wurde. Stattdessen bekam sie Anfragen von Zeitungen und vom Fernsehen: Jona fuhr nach Berlin und diskutierte für die ARD mit Annegret Kramp-Karrenbauer, der ehemaligen CDU-Verteidigungsministerin. Die Politikerin argumentierte für das Pflichtjahr, Jona dagegen. Es sei, sagt Jona, ein richtiges Gespräch gewesen. Sachlich, freundlich. Und Kramp-Karrenbauer habe durchaus bedenkenswerte Argumente gehabt. Überzeugt hat sie nicht.

Jona griff auch noch zu einer weiteren Form der Meinungsäußerung. Sie schrieb in einem Leserbrief eine sehr persönliche Antwort auf die Äußerungen von Petra Häffner. Die grüne Landtagsabgeordnete aus Schorndorf, hatte sich im August ebenfalls für ein soziales Pflichtjahr für Heranwachsende ausgesprochen.

Und Jona schrieb einen zweiten Brief an den Bundespräsidenten. Sie wollte wissen, warum sie keine Antwort bekam. Sie wollte sich nicht damit abfinden, dass ihre Wut und ihr Engagement im Nichts verpufften. Dass ihre Meinung, ihre Gedanken, ihr ganzes Sein durch Nichtbeachtung in der politischen Diskussion quasi nicht existent waren. Daraufhin gab’s eine Reaktion aus dem präsidialen Büro: Der Bundespräsident lese grundsätzlich keine offenen Briefe und antworte deshalb auch nicht, hieß es.

Jona ist aufgeregt: Wie wird der Bundespräsident wohl sein?

Aber jetzt eben doch. Jona ist aufgeregt. Sie freut sich. Und sie übt mit ihrer Mutter für die Diskussion. Pro und Contra, Argumente parat haben, auf andere reagieren, klug, bestimmt und sachlich sein. Wie wird es werden? Wie wird der Bundespräsident wohl sein? Er ist der Mann mit dem höchsten Amt im Staat. Aber halt auch ein Mensch wie alle anderen. „Ich kann’s mir nicht vorstellen“, sagt Jona. Und sie sagt, dass sie dafür, dass sie jetzt nach Berlin darf, manche Reaktion auf ihren öffentlichen Vorstoß doch gut aushalten konnte. Es war ihr ein „Ansporn“.