Der Spritpreis steigt und steigt. Laut ADAC kostete am 7. März ein Liter Super E10 im Bundesmittel 2,008 Euro, das waren 18,1 Cent mehr als noch am 1. März. Noch stärker stieg der Dieselpreis. Diesel ist nun teurer als Superbenzin. Ein Liter kostete nach Angaben des ADAC am 7. März durchschnittlich 2,032 Euro, was einen Preissprung von 27,6 Cent innerhalb von sechs Tagen bedeutet. Beide Kraftstoffsorten übersteigen damit erstmals die 2-Euro-Marke.

Dass der Dieselpreis besonders stark