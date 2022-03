Der Preis für einen Liter Diesel? An der Tankstelle sehr deutlich über zwei Euro. Trotzdem: Einen großen Bus, die Tankfüllung für gute 2600 Kilometer, zwei Busfahrer und Hotelübernachtungen für alle, die aus dem Rems-Murr-Kreis an die Kriegsgrenze und wieder zurückfuhren – das alles stellte der Beutelsbacher Busunternehmer Markus Dannenmann zur Verfügung. So konnten die Helfer der Schwaikheim-Ukraine-Gruppe ihre Hilfsgüter im Aufnahmelager in Korczowa Dolina abgeben und auf dem Rückweg