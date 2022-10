Cannabis-Legalisierung: Stephan Seiter dafür, Christina Stumpp dagegen

Das SPD-geführte Bundesgesundheitsministerium hat sich am Mittwoch mit den anderen Regierungsparteien (Grüne und FDP) auf ein Eckpunktepapier zur Legalisierung von Cannabis für Erwachsene geeinigt. CDU/CSU sind dagegen. „Legalisierung und pauschale Entkriminalisierung von Drogen sind der falsche Weg“, sagt die CDU-Abgeordnete Christina Stumpp. Ja zur Legalisierung sagt hingegen ihr FDP-Kollege Prof. Stephan Seiter. Ihm gehen Inhalte des Eckpunktepapiers sogar nicht weit genug: „Wir sollten im parlamentarischen Verfahren noch an einigen Stellen nachjustieren, an denen es zu restriktiv ist.“

Dies vorneweg: Es geht um die „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften.“

Alkohol und Cannabis: Was ist schlimmer?

„Cannabis zu legalisieren halte ich für sinnvoll, wenn dadurch kriminelle Märkte ausgetrocknet werden und der Konsum, ähnlich wie beim Alkohol, in überwiegend geordneten Bahnen verläuft. Etwaige Suchtgefahren dürfen natürlich nicht verniedlicht werden“, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Prof. Stephan Seiter.

Cannabis sei wie Alkohol einerseits ein Genussmittel, andererseits ein Rauschmittel, könne außerdem ein Heilmittel oder ein Suchtmittel sein, sagt Seiter. In diesem Rahmen bewege sich die Diskussion. „Sucht ist ein schweres Problem. Aber der Sucht begegnen wir immer wieder, auch auf den ersten Blick harmlosen Feldern: Das fängt schon beim Zucker an, der zu schweren Erkrankungen führen kann. Aber maßgeblich ist immer der Mensch, der entscheidet, was und wie viel er konsumiert. Tritt eine Sucht auf, muss natürlich geholfen werden.“

Die WHO bezifferte laut Ärzteblatt jüngst weltweit drei Millionen alkoholbedingte Tote pro Jahr. In Deutschland sind es laut Gesundheitsministerium rund 74.000 alkoholbedingte Tote jährlich. Zum Vergleich: Drogentote (vor allem aber durch harte Drogen) in Deutschland rund 1900 pro Jahr.

„Ich halte es für falsch, Äpfel mit Birnen zu vergleichen“, widerspricht die CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp. „Fakt ist, dass die Gefährlichkeit von Alkohol und im Übrigen auch Tabak Cannabis nicht automatisch ungefährlich macht. Der Konsum macht abhängig und kann schwerste Schäden hervorrufen.“

Es sei zwar richtig, dass in Deutschland der Einsatz von Cannabis als Medizin aus therapeutischen Gründen erfolgen könne. „Grundsätzlich lehne ich aber, wie auch die Mehrheit der Abgeordneten in meiner Fraktion (CDU/CSU), eine pauschale Legalisierung illegaler Drogen, auch von Cannabis, ab“, sagt Christina Stumpp. Ihr Vorgänger als CDU-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Waiblingen, Dr. Joachim Pfeiffer, war hingegen schon 2015 für eine Cannabis-Legalisierung.

FDP-Mann Stephan Seiter hält auch nichts von Und-was-ist-mit-Vergleichen. Die entscheidende Frage laute: „Mit welchen erlaubten Drogen wollen wir leben?“

Laut Schätzungen des Instituts für Therapieforschung gibt es rund vier Millionen Deutsche, die Cannabis als Genussmittel regelmäßig konsumieren. Tendenz steigend: Gemäß repräsentativer Studien nahm 2008 jeder zwanzigste 18- bis 25-Jährige regelmäßig Cannabis zu sich, im Jahr 2021 bereits jeder achte dieser Altersgruppe. Im selben Jahr hatten rund 51 Prozent aller junger Erwachsener (Männer und Frauen) mindestens einmal Cannabis probiert.

Gesundheitsgefahren für Kinder und Jugendliche?

Die Legalisierung werde nicht zu weniger, sondern zu mehr Konsum und damit zu mehr Gefährdung führen, sagt Christina Stumpp. „Gerade Jugendliche, um die es uns ganz besonders geht, kämen noch leichter an die Droge. Ich halte das für verantwortungslos und erwarte, dass die Ampel-Koalition den Gesundheits- und Jugendschutz wieder in den Mittelpunkt der Drogenpolitik stellt.“

Ob und welchen negativen Einfluss ein kontrollierter Handel von Cannabis für Erwachsene auch auf Jugendliche haben könnte, sei schwer vorherzusagen. Um diese Frage beantworten zu können, müsste man abwarten, wie sich das Eckpunktepapier noch verändert und was letztlich im Gesetzesvorschlag stehen wird, so Seiter.

In der aktuellsten Version des Eckpunktepapiers wird ein Ausbau von Aufklärung, Prävention, Beratung und Behandlungsangeboten versprochen. Insbesondere sollen flächendeckend niederschwellige Frühinterventionsprogramme für konsumierende Jugendliche geschaffen werden. Zudem wird diskutiert, dass an zwischen 18- und 21-Jährige nur Produkte mit einem THC-Gehalt von höchstens 10 Prozent verkauft werden sollten, „um cannabisbedingte Gehirnschädigungen zu verhindern“. Da müsste er erst einmal die parteiinternen Fachleute fragen, ob das Sinn machen würde, kommentiert Seiter. Für Erwachsene über 21 halte die FDP jedenfalls eine Beschränkung des THC-Gehalts für nicht zielführend.

„Ob es negative Folgen gibt, wissen wir heute nicht abschließend“, sagt Seiter. „Das können wir frühestens nach den ersten Jahren einer Legalisierung sagen. Da wird es dann sicher Studien geben, vermutlich auch im Vergleich mit den Auswirkungen von Alkohol und Nikotin. Aber um es klar zu sagen: Wir erwarten keine negativen Folgen, sonst würden wir die Cannabis-Legalisierung ja nicht positiv sehen und uns für sie einsetzen.“

Mediziner warnen vor den Gefahren von stark THC-haltigem Cannabis für Jugendliche und junge Erwachsene. Der exzessive regelmäßige Konsum kann Lust- und Antriebslosigkeit, psychische Abhängigkeiten bis hin zu paranoiden Psychosen befördern. Beim Rauchen können freilich wie beim Tabak auch Schleimhäute, Bronchien und Lunge geschädigt werden. Auch der Schorndorfer Kinder- und Jugendmediziner Dr. Ralf Brügel macht sich deshalb Sorgen wegen der geplanten Cannabis-Legalisierung.

In der aktuellsten Version des Eckpunktepapiers steht, dass begleitend zur Legalisierung Daten zu den gesellschaftlichen Auswirkungen erhoben und analysiert werden sollen. Nach vier Jahren sollen eine Auswertung und, falls nötig, eine Anpassung der Regelungen der Cannabis-Freigabe folgen.

Die FDP will keine THC-Obergrenze

THC steht für Tetrahydrocannabinol und ist der hauptsächlich berauschende Wirkstoff im Cannabis. Einem anderen enthaltenen Wirkstoff genannt Cannabidiol (CBD) hingegen werden, in Maßen zu sich genommen, sogar gesundheitsfördernde und präventive Wirkungen beigemessen: von beruhigend und schmerzlindernd bis hin zu therapeutisch (beispielsweise bei Epilepsie).

Das Eckpunktepapier sieht vor, Cannabis und THC rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel einzustufen (CBD ist eh legal). Würden Jugendliche unter 18 Jahren mit Cannabis oder THC-haltigen Produkten erwischt, werde der Stoff von der Polizei zwar beschlagnahmt, es soll jedoch bis zu gewissen Mengen Straffreiheit gelten. Gleichzeitig sollen in solchen Fällen die Jugendämter involviert und die Jugendlichen zu Suchtpräventionskursen verpflichtet werden. Cannabis-Geschäfte müssen Mindestabstände zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen einhalten. Nicht zuletzt soll flankierend ein Werbeverbot für Cannabis-Produkte in Kraft treten.

Die FDP-Fraktion hat bereits seit Oktober 2021 eine klare Position zum THC-Gehalt, sagt Seiter: „Wir wollen keine THC-Obergrenze, denn damit erreichen wir unser Hauptziel – den Schwarzmarkt so weit wie möglich zurückzudrängen – nicht“, sagt Seiter. Will heißen: Wenn Konsumenten im künftig legalen Handel nicht Produkte mit dem THC-Gehalt bekommen, wie sie ihn auf dem Schwarzmarkt kriegen, würden sie weiter auf den Schwarzmarkt zurückgreifen.

Auch bei der maximalen Besitzmenge müsse nachgebessert werden, findet Seiter. „Wir haben eine Erwerbsmenge von 30 Gramm Cannabis vorgeschlagen. Für uns Liberale ist außerdem wichtig, dass der Onlinehandel ebenfalls legal wird. Zudem sprechen sich die Freien Demokraten für den Eigenanbau von fünf statt wie vorgeschlagen nur drei Pflanzen aus. Cannabis Social Clubs befürworten wir ausdrücklich.“ Verschiedene Darreichungsformen wie zum Beispiel Edibles, also mit Cannabis versetzte Lebensmittel wie Kekse, müssten ebenfalls gestattet sein, sagt Seiter.

Im aktuellen Eckpunktepapier tauchen Edibles nicht auf, nur Cannabis und THC-haltige Produkte zum Rauchen und Inhalieren oder zur Aufnahme in Form von Kapseln, Sprays oder Tropfen. Das Papier spricht davon, dass Erwerb und Besitz von maximal 20 bis 30 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum straffrei werden sollen – „unabhängig vom konkreten THC-Gehalt“. Und: Wegen des großen Aufwands bei der Ermittlung des THC-Gehalts im Falle einer möglichen Strafverfolgung soll auf eine THC-Grenze verzichtet werden.

Wird die Kriminalität durch die Legalisierung sinken?

Stephan Seiter ist sich sicher: „Die Kriminalität im Bereich Cannabis wird sinken, wie nach der Aufhebung der Prohibition in Amerika beim Alkohol.“

Dem widerspricht Christina Stumpp: „In Kanada ist der Handel mit Cannabis legalisiert worden. Laut kanadischem Statistikamt kaufen mehr als zwei Drittel der Konsumenten die Droge weiterhin auf dem Schwarzmarkt. Der Grund: Der Schwarzmarkt passt sich den legalen Konkurrenzangeboten an. Die Schwarzmarktpreise sind seit der Legalisierung unter das Niveau des legalen Verkaufs gesunken, bei gleichzeitigem Anstieg des Wirkstoffgehalts. Auch Jugendliche versorgen sich weiterhin auf dem Schwarzmarkt.“