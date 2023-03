"Chancen gut wie nie": Jede Menge freie Ausbildungsplätze im Rems-Murr-Kreis

Arbeitssuchende haben es mittlerweile leichter als noch vor Jahren, eine Stelle zu finden. An allen Ecken und Enden fehlen Fachkräfte. Eine ganz besonders große Auswahl steht jungen Leuten zur Verfügung, die einen Ausbildungsplatz suchen. „Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind derzeit gut wie nie“, schreibt Christine Käferle im jüngsten Arbeitsmarktbericht. Die Leiterin der Waiblinger Agentur für Arbeit rät Jugendlichen, die noch keinen konkreten Plan für die Zeit nach dem Schulabschluss haben, sich schnellstmöglich mit der Berufsberatung in Verbindung zu setzen: „Die speziell ausgebildeten Fachkräfte beraten objektiv und umfassend zu allen Themen rund um Ausbildung und Studium. Sie unterstützen auch dabei, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und sich über eher unbekannte Ausbildungsberufe als Alternative zum scheinbaren Traumberuf zu informieren“, heißt es im Arbeitsmarktbericht.

Seit Oktober vergangenen Jahres wurden der Waiblinger Agentur für Arbeit von den Unternehmen und Verwaltungen im Rems-Murr-Kreis 2232 Ausbildungsstellen für das Ausbildungsjahr gemeldet, das im September 2023 beginnt. Im selben Zeitraum fragten den Angaben zufolge 1739 Jugendliche bei der Berufsberatung an, um Unterstützung bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle zu erhalten. Mehr als 1440 gemeldete Ausbildungsstellen sind im Rems-Murr-Kreis momentan noch zu haben. Dazu kommt ein „riesiges Angebot“ an Ausbildungsplätzen in der gesamten Region.

Rückgang der Zahl der arbeitslosen Menschen zum Frühjahrsbeginn

Ein Blick auf die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt zeigt Folgendes: Zum Frühlingsbeginn ging die Zahl der Arbeitslosen im Rems-Murr-Kreis um 162 zurück. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent ab. „Auch wenn sich die im Vergleich zu den Vorjahren geringere Dynamik fortsetzt, zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin aufnahmefähig. Die für den März typische Frühjahrsbelebung ist jedoch in diesem Jahr weniger ausgeprägt“, beschreibt Christine Käferle die derzeitige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

770 Männer und Frauen meldeten sich in den vergangenen vier Wochen arbeitslos, wie es in der Auswertung zum Arbeitsmarktbericht weiter heißt. Im gleichen Zeitraum konnten 650 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, weil sie einen neuen Job gefunden hatten. 683 Personen begannen eine Ausbildung oder Qualifizierung.

Ende März waren im Bezirk der Waiblinger Agentur für Arbeit insgesamt 8987 Personen arbeitslos gemeldet, 496 mehr als im März 2022. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote im Rems-Murr-Kreis mit 3,5 Prozent um 0,2 Prozentpunkte günstiger. Landesweit blieb die Quote mit 3,8 Prozent zum Vormonat stabil. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie um 0,4 Prozentpunkte.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im vergangenen Monat betraf verstärkt Personen, die noch nicht sehr lange arbeitslos sind und – noch – Geld aus der Arbeitslosenversicherung erhalten. Die Zahl der Arbeitslosen, die bei der Agentur für Arbeit in Waiblingen, Backnang oder Schorndorf gemeldet waren, ging gegenüber dem Vormonat um 115 zurück.

Mehr als die Hälfte bezieht Bürgergeld

Beim Jobcenter Rems-Murr arbeitslos gemeldete Bürgergeldbeziehende profitierten ebenfalls von der Nachfrage nach Arbeitskräften, wenn auch in geringerem Umfang, wie die Arbeitsagentur erläutert: Derzeit sind mit 5066 Personen 56,4 Prozent aller im Bezirk arbeitslos Gemeldeten auf Leistungen vom Jobcenter angewiesen, während 3921 durch die Agentur für Arbeit betreut werden.

Mehr als 2500 Stellenangebote auf der Jobbörse

In den vergangenen vier Wochen wurden dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter kreisweit 476 zu besetzende Arbeitsstellen gemeldet, 96 weniger als im Monat zuvor. Das Angebot neuer Stellen bewegt sich laut Käferle trotz des aktuellen Rückgangs weiterhin auf hohem Niveau. Nachgefragt werden hauptsächlich gut ausgebildete Arbeitnehmer/-innen aus Metall- und Elektroberufen, aus dem Verkehrs- und Logistikbereich, dem Einzelhandel und der Verwaltung sowie aus den Erziehungsberufen. Insgesamt sind auf der Jobbörse der Agentur für Arbeit im Rems-Murr-Kreis momentan mehr als 2500 Stellenangebote zu finden.