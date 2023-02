Chaos am Bahnhof Waiblingen: Probleme im S-Bahnverkehr am Mittwoch (08.02.)

Am Mittwochnachmittag (08.02.) kommt es zu Verspätungen und Ausfällen im S-Bahnverkehr in der Region. Am Bahnhof in Waiblingen stehen aktuell (Stand 16 Uhr) viele Züge, kaum etwas geht voran. Es herrschen teils chaotische Zustände. Was ist los?

Betroffen sind vor allem die Linien S1, S2 und S3

Grund für die Verzögerungen sind laut einer VVS-Mitteilung "Personen im Gleisbereich zwischen Bad Cannstatt und Stuttgart Hbf". Betroffen sind demnach vor allem die Linien S1, S2 und S3.

Die drei Linien verkehren aktuell nur im Halbstundentakt. Die S1 Richtung Herrenberg/Böblingen und die S3 Richtung Flughafen/Messe verkehren nur bis Bad Cannstatt und die Linie S2 Filderstadt nur bis Waiblingen. Die Linien S1 Kirchheim Teck/Plochingen, die Linie S2 Schorndorf und die Linie S3 Backnang verkehren nur bis Vaihingen.

Wie lange die Behinderung noch andauern wird, ist aktuell noch unklar. Laut unserer Reporterin am Waiblinger Bahnhof sind auch Regionalzüge von der Störung betroffen.